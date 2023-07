Ganó Ignacio Torres: "En Chubut no hay halcones ni palomas"

En este tuit una buena descripción de lo que ha sucedido:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLucaRomero%2Fstatus%2F1685808157291929600%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false JxC va a gobernar Chubut. Con este triunfo, y descontando triunfos en CABA y Mendoza, JxC gobernará al menos 8 provincias. Y podrían ser 11 si JxC gana en Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires. Nunca desde 1983 a la actualidad una misma fuerza no peronista gobernó más de 10 provincias — Lucas Romero (@LucaRomero) July 31, 2023

Con el 99% de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio ganó por 5.000 votos.

El Tribunal Electoral Provincial de Chubut informó que sufragó algo más del 65% del total de electores habilitados. Es decir que cerca de 35% no votó.

Torres: "Esto se resuelve hoy porque hoy Chubut tiene un nuevo gobernador. Como chubutenses nos sentimos avergonzados por las cuestiones que no funcionan. No puede ser que en este siglo tardemos hasta las 12 de la noche para escrutar una elección que deberíamos haber tenido a los 20 minutos de finalizada la elección. Quieren confundir porque no pueden entender cómo después de 20 años nos ninguneaban, decían 'no tienen experiencia, no llegan'. Este pibe les demostró que vamos a terminar con la desidia en esta provincia, no puede ser que no tengamos un código electoral. Quiero pedir disculpas sinceramente, la provincia está última en el ranking de transparencia institucional".

Quiero hacer una mención especial a una persona, que además de amiga, es una de las mejores dirigentes que conocí: Ana Clara Romero. La peleó contra todo, aprietes, hizo una elección del carajo en Comodoro Rivadavia. También quiero felicitar a los nuevos intendentes, este espacio surgió en el marco de Juntos por Cambio pero es un movimiento ciudadano, hay radicales, del PRO, peronistas, independientes, vecinalistas. Chubutenses que quieren sacar adelante la provincia después de 20 años de desidia y corrupción. Se les terminó la joda. Quiero hacer una mención especial a una persona, que además de amiga, es una de las mejores dirigentes que conocí: Ana Clara Romero. La peleó contra todo, aprietes, hizo una elección del carajo en Comodoro Rivadavia. También quiero felicitar a los nuevos intendentes, este espacio surgió en el marco de Juntos por Cambio pero es un movimiento ciudadano, hay radicales, del PRO, peronistas, independientes, vecinalistas. Chubutenses que quieren sacar adelante la provincia después de 20 años de desidia y corrupción. Se les terminó la joda.

Horacio Rodríguez Larreta:

"Felicitaciones Nacho, Gustavo y el equipazo de Juntos por el Cambio en Chubut, felicitaciones también a Ana Clara en Comodoro, me gustó el reconocimiento de Nacho."

"Felicitaciones a todo el pueblo de Chubut que se animó a cambiar. Como decía Nacho, es un desastre lo que tienen en el sistema educativo. Primero la educación. Valoro que hayas puesto por encima la educación y hoy vuelve la esperanza a Chubut, a esta gran provincia, que tiene la pesca, que tiene el petróleo, que tiene el ganado ovino, que tiene turismo, que tiene la economía agropecuaria. Que tiene todo para crecer y que va a ser uno de los motores de la recuperación de Argentina."

“Hasta último minuto quisieron robar la elección, pero ya se acabó."

“Es un triunfo de la transparencia, el gobierno de Chubut estaba estirando el reconocimiento del triunfo de Nacho, escondían los resultados. Hace horas deberíamos tener los resultados. Los chubutenses se animaron a cambiar, como en San Luis, San Juan, Santa Fe, en toda Argentina viene el cambio."

Estemos siempre juntos, para ganarle al Kirchnerismo y terminar con la inflación que nos está matando. Juntos por el cambio, es nuestro compromiso. Así va a ser en toda la Argentina. Estemos siempre juntos, para ganarle al Kirchnerismo y terminar con la inflación que nos está matando. Juntos por el cambio, es nuestro compromiso. Así va a ser en toda la Argentina.

Villa Allende es del PRO

En tanto, JxC mantuvo el gobierno en la localidad Villa Allende (Provincia de Córdoba), donde se eligió intendente y concejales. El candidato a intendente de Villa Allende por Propuesta Republicana (PRO), Pablo Cornet, se impuso en las elecciones municipales en esa localidad ubicada en el departamento Colón.

Escrutadas el 97,89% de mesas, Cornet, el postulante oficialista, obtuvo el 27,50% de votos.

Detrás quedó Nicolás García, de Hacemos Unidos por Villa Allende (PJ), con 21,53%.

Más abajo el UCR Julio Loza, de la lista Elegí Villa Allende, con 21,41%. La participación fue del 59,26%.

El flamante intendente electo recibió el saludo de la precandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, quien se comunicó con él a través de una videollamada. Pero también celebró Horacio Rodríguez Larreta.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1685795613907021824%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Hoy los vecinos de Villa Allende eligieron a su nuevo intendente. ¡Felicitaciones Pablo Cornet y Teresa Riu-Cazaux de Vélez! Sé que con su compromiso y el de todo el equipo van a seguir haciendo crecer la ciudad y hacer la transformación que la gente necesita. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 30, 2023

Breve historia: el alcalde elegido en 2019 fue el exgolfista Eduardo Romero, 'el Gato' (PRO), quien falleció, y se hizo cargo la titular del Concejo Deliberante, María Teresa Riu-Cazaux de Vélez (PRO).

Cornet, quien se desempeñaba como secretario de Planificación del municipio, dijo que su gestión tendrá 3 ejes:

plan vial,

plan de seguridad y

programa de desarrollo local.

cornet.jpg Pablo Cornet, el intendente electo de Villa Allende.

“Todos los funcionarios y la Municipalidad tenemos que estar en la calle en serio, para que dejemos de suponer problemas que los vecinos no tienen y empezar a conocer los que sí tienen."

“Lo primero que debemos hacer es formarnos tanto los empleados como los funcionarios, trabajando mucho en la idoneidad de la gente y en la cercanía y cuidando quiénes ingresan a la planta para apostar a la profesionalización."

"También hay que trabajar mucho en cloacas, seguridad y abastecimiento de agua y luz. Además, está nuestro plan de desarrollo local, porque hay muchos barrios a los que todavía tenemos que ir a buscar para solucionares sus necesidades. Están olvidados desde hace muchos años, donde hemos empezado algún trabajo y debemos fortalecerlo."

----------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Cambios en la SUBE: La decisión que sacude al transporte

Catálogo oculto: Netflix revela sus códigos secretos

Figura de El Trece liquidó a Iúdica: "Vos sos un cínico..."

Precios Justos toma vuelo: Aerolíneas adheridas al programa

México bajo fuego: La NASA confirma récord de 80 grados