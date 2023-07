Chubut: Campaña violenta a los tiros y acusaciones cruzadas

Acusaciones

Según declaró Luque en las redes sociales “la situación de Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población”.

“Hoy, en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras. Parecía una escena de película pero es real y fue armada por los socios opositores que mandaron a violentos a generar caos. Maderna y su gente, todos socios y cómplices de la campaña opositora, siembran miedo ”, agregó.

“La violencia de Torres y su socio Maderna, es una muestra de lo que son, algo que la provincia no necesita. En mi caso, no me van a amedrentar. Siempre del lado de la democracia y en contra de la violencia”, concluyó Luque en referencia al intendente de Trelew Adrián Maderna y al candidato a gobernador Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio.

Según informaron en conferencia de prensa, Sastre, Emanuel Coliñir y Luque iniciaron acciones legales por los hechos de violencia.

Por su parte, el vicegobernador y candidato a repetir el cargo, Ricardo Sastre, expresó: “Es lamentable el juego que llevan adelante algunos dirigentes con punteros en los barrios, en ciudades donde parece que no les alcanza con lo que han hecho hasta acá. Destruyeron un ejido social, violentaron absolutamente todas las instituciones, y parece que la idea de estos jóvenes brillantes para recuperar Trelew, es a los tiros”.

“Pensar que Ignacio Torres hizo una conferencia de prensa en una esquina en Madryn para denunciar que le habían pintado dos bigotes a un candidato de ellos en un cartel. Esperaremos con ansias a ver si organiza otra conferencia para hablar de lo sucedido esta tarde. A los vecinos trabajadores de Trelew que mantienen la ilusión de que esto cambie, les digo que vamos a ganar en las urnas, y vamos a modificar por completo el descalabro que han hecho”, concluyó Sastre.

Otra versión

Desde la oposición de Juntos por el Cambio negaron las acusaciones de Luque y apuntaron a la interna del peronismo local entre el kirchnerismo y el sector que responde a Arcioni y Massa.

También aseguran que Luque no había llegado al lugar cuando se produjo el enfrentamiento.

Torres respondió en declaraciones a Clarín: "Repudio la violencia del sindicato de Camioneros, que son aliados de Luque, de Sastre [candidato a vicegobernador], y sobre todo la cobardía con la cual se quieren despegar del tema acusándonos a nosotros. O sea, más allá de la burda operación, acá el crédito para la mentira se les terminó y no nos van a amedrentar bajo ningún punto de vista".

