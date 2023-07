Devaluación y salida del cepo con retenciones: Se impuso el FMI

A su vez, agregó: "El tipo de cambio oficial seguiría vigente solo para contratos: por ejemplo, alquileres pactados en dólares. Sería la firma “elegante” de encarar la salida del cepo. El impuesto a importaciones impactaría en precios por la suba de insumos"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablowende%2Fstatus%2F1682136104558837760%3Fs%3D46&t=wLb3mR3vH2fyG3QxZw9K2g&partner=&hide_thread=false Cómo va a ser el dólar para importadores: 30% de impuesto PAÍS y sigue el 15% qué hay que dejarle a la Aduana? Ahí ya nos iríamos a un dólar posta de 400 mangos — Pablo Wende (@PabloWende) July 20, 2023

Terminó siendo devaluación (encubierta)

En Devaluación o Tarifazo: Massa y FMI en off the record se dejó claro que la relación entre el FMI y la Argentina entró en una nueva etapa de máxima tensión. No por la relación entre los funcionarios de un lado y del otro del mostrador, sino porque los tiempos se acortan y no logran destrabar un gran dilema: devaluación o tarifazo.

En el Ministerio de Economía de Sergio Massa no lo pueden decir en público pero sienten que desde que se confirmó su precandidatura presidencial de UP, el FMI le corrió el arco. Y lo vemos confirmado cuando tuvieron que optar por este tipo de cambio más alto (al agregarle impuestos) para los importadores y llevar a cabo este tipo de devaluación encubierta.

El informe del FMI

Tal como informó Urgente24 en: El FMI se metió en la campaña electoral y fue contra todos, este miércoles 19 de julio, el FMI cerró todo tipo de discusión al respecto al advertir que dada la grave situación en la que se encuentra la Argentina resulta demasiado riesgoso atreverse a quitar el cepo de shock sin los instrumentos necesarios para afrontar lo que pueda generar.

Si bien advierte que serán necesarias reformas estructurales profundas para revertir la inflación y la pobreza en el país -algo en lo que coinciden tanto Sergio Massa como Rodríguez Larreta y Bullrich-, el cepo debería eliminarse a mediano plazo porque “la posición externa en 2022 fue más débil que el nivel implícito en los fundamentos de mediano plazo y las políticas deseables, una evaluación basada holísticamente en las elevadas vulnerabilidades de la deuda externa, las reservas internacionales precariamente bajas y la falta de acceso a los mercados internacionales de capital”.

Entonces, remata: “A medida que se restablecen la estabilidad y la confianza, será necesario considerar una flexibilización gradual”. Entonces, remata: “A medida que se restablecen la estabilidad y la confianza, será necesario considerar una flexibilización gradual”.

La advertencia para Sergio Massa

Fue a través del informe del sector externo que el organismo multilateral aprovechó también para enviarle un claro mensaje al ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo técnico, que se encuentra en Washington para una renegociación, al plantear que “la consolidación fiscal favorable al crecimiento, combinada con una política monetaria restrictiva y un régimen cambiario simplificado, sigue siendo esencial para moderar el crecimiento de la demanda interna, fortalecer la balanza comercial, reconstruir las reservas internacionales, recuperar el acceso al mercado y asegurar la deuda fiscal y externa sostenibilidad. Además, se requieren reformas estructurales para impulsar la capacidad exportadora de Argentina y fomentar la IED”.

“La deuda bruta y las obligaciones del servicio de la deuda siguen siendo sustanciales y el cumplimiento de estas obligaciones a mediano plazo dependerá de implementación de un fuerte plan de reforma económica que restablezca el acceso al mercado”, agrega tajante.

“A pesar de las medidas de gestión de flujo de capital, la acumulación de reservas se ha visto desafiada por la creciente demanda y continua fuga de capitales. Se estima que las reservas internacionales brutas se ubicaron en alrededor del 69% de la métrica compuesta del FMI en 2022. Las políticas fiscales y monetarias son necesarias para asegurar los superávit comerciales proyectados y mejorar la cobertura de reservas, que a su vez es esencial allanar el camino para el acceso al mercado y la flexibilización de las medidas de gestión de flujo de capital en el mediano plazo y la eliminación de las prácticas de monedas múltiples”, vuelve a subrayar la eliminación del cepo pero a mediano plazo.

“Dado escasez de reservas, las ventas de divisas (en el mercado oficial o paralelo) deben ser consistentes con las metas de acumulación de reservas, teniendo en cuenta variabilidad derivada de factores estacionales y episodios temporales de volatilidad excesiva”, lanzó en plena negociación con la Argentina luego de que Massa solicitara un extra de US$2.000 millones para intervenir en el mercado cambiario entre las PASO y las Generales. “Dado escasez de reservas, las ventas de divisas (en el mercado oficial o paralelo) deben ser consistentes con las metas de acumulación de reservas, teniendo en cuenta variabilidad derivada de factores estacionales y episodios temporales de volatilidad excesiva”, lanzó en plena negociación con la Argentina luego de que Massa solicitara un extra de US$2.000 millones para intervenir en el mercado cambiario entre las PASO y las Generales.

