Golpe de Ricardo Arriazu a la City: Leliq e histórico superávit

Gran cosecha

Reversión del sector energético, pasando de importadores a exportadores

Abre las puertas para que Argentina tenga:

El mayor superávit comercial de la historia El mayor superávit comercial de la historia

El otro lado de la moneda

Luego de tanto optimismo, el economista señaló: “Todo lo que acabo de hablar es por la naturaleza y los recursos naturales, tiene muy poco que ver con la política. Ahora la política lo puede aprovechar o lo puede desaprovechar.” Sentenciando que:

Argentina es famosa por perder las oportunidades Argentina es famosa por perder las oportunidades

De acuerdo con sus cálculos, al considerar los recursos naturales y sumar el valor de la energía, la minería y el sector agrícola, se estima que el valor de los recursos naturales de Argentina es aproximadamente 21 veces el PBI.

“El mayor del mundo es Rusia, que tiene 50 veces. Ahora, cuando uno mira los países con mayor ingreso per cápita, casi ninguno tiene recursos naturales, porque la riqueza no es resultado de los recursos naturales, es resultado del sacrificio, del esfuerzo y de la prudencia. Los recursos naturales ayudan, pero, ni Rusia, ni Argentina aprovecharon en esta oportunidad esa ventaja.

La Argentina la aprovechó allá lejos y en el tiempo La Argentina la aprovechó allá lejos y en el tiempo

En cuanto al escenario actual de alta inflación, el economista señaló que: “Puede escalar fuertemente y eso va a depender de lo que pase en el mercado cambiario, en las negociaciones con China y con el FMI, pero la inflación es altísima en un año donde la actividad económica va a caer. Al mismo tiempo, en lo que va del año, el Gobierno ha perdido US$ 16.000 millones con reservas muy escasas. Y, si tuviéramos que hablar de las reservas líquidas, son negativas, entonces estamos en un problema de inflación, descontento y falta de reservas con un horizonte al frente no muy lejano, porque el año agrícola arranca en septiembre, octubre y las obras de energía están comenzando a entrar. Pero hay un período de 4, 5 meses, que justo coincide con las elecciones, que es extremadamente difícil”

Para finalizar, Arriazu recordó la "nueva oportunidad" que aparece con el impacto que pueda tener el sector energético en el país.“Hace 3 o 4 años ustedes hicieron un evento grande y yo en aquel momento comenté que la Argentina es muy rica en todo tipo de recursos energéticos y, sin embargo, en 100 años, solamente en 15 tuvimos superávit. Todo el resto tuvimos déficit. ¿Por qué? Por la ideología y las políticas. Hay que sacar la ideología y hay que entender cómo funciona el mundo.

Eso no significa que la Argentina no debe beneficiarse. Pero no podemos tomar medidas parciales sin tomar en cuenta el impacto general que eso tiene Eso no significa que la Argentina no debe beneficiarse. Pero no podemos tomar medidas parciales sin tomar en cuenta el impacto general que eso tiene

