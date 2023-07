https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falferdez%2Fstatus%2F1682013965264494598&partner=&hide_thread=false Malvinas es una causa nacional.



Hemos dado un paso más, una victoria diplomática histórica: un pueblo entero ha llevado #Malvinas a una declaración birregional.



El compromiso de las y los argentinos con la defensa de los derechos de nuestra patria lo hizo posible. https://t.co/PgjnE2ahBs — Alberto Fernández (@alferdez) July 20, 2023

"Mientras la prensa del mundo refleja los hechos, Clarín elige mentir. Hicieron lo mismo cuando dimos de baja el vergonzoso 'pacto' Foradori-Duncan. El triunfo de la diplomacia argentina fue contundente: por primera vez una declaración birregional incorporó la Cuestión Malvinas", señaló Cafiero.

En una nota publicada en su edición de este jueves, Clarín informó que la UE "no había cambiado su posición sobre el tema", al referirse al reclamo argentino por la soberanía de las islas del Atlántico Sur, y pone en duda que el acuerdo sea "un llamamiento al Reino Unido para que negocie con Argentina".

"Ninguna de las declaraciones citadas en el artículo de Clarín contradicen el hecho de que por primera vez en la historia de las relaciones birregionales UE-CELAC, la Unión Europea reconoció oficialmente en una declaración conjunta nuestra posición respecto a la Cuestión Malvinas", sostuvo Cafiero.

En ese sentido, el titular del Palacio San Martín recordó que "cuando el medio (Clarín) hizo una interpretación 'equivocada' de los hechos, el secretario (de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de la Cancillería) aclaró la información en dos oportunidades".

De esta forma, Cafiero cita a Guillermo Carmona, que en mensajes publicados en sus redes se dirigió a la periodista autora del artículo de Clarín, al sugerirle "leer el comunicado oficial de Cancillería sobre la Declaración UE-CELAC y no pretender encontrar contradicciones allí donde no las hay".

"Nuestra posición ha sido clara: UE y CELAC acordaron incorporar un párrafo sobre la Cuestión Malvinas, primera vez que ocurre en una declaración birregional. Eso en si mismo entraña una importante novedad para la Argentina y para nuestra región", remarcó Carmona.

Enojo en Londres: "Lamentable"

En las últimas horas, el Gobierno británico consideró "lamentable" que la Unión Europea (UE) se haya referido a las Islas Malvinas con ese nombre en la declaración que suscribió el martes último con la Celac, en el que se reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía sobre el archipiélago.

Así lo expresó en declaraciones a la prensa de Londres un portavoz del primer ministro británico, Rishi Sunak, quien señaló que haber mencionado a las Islas Malvinas de esa manera constituyó por parte de la Unión Europea una "lamentable elección de palabras".

De esta forma se refirió a la moción sobre la cuestión Malvinas como territorio "en disputa". El tema fue mencionado en dos de los 41 puntos de la Declaración de la III Cumbre de Jefas y Jefes de Estado o de Gobierno UE-Celac, junto a la firma de los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El decimotercer punto de la declaración señala que, "en cuanto a la cuestión de la soberanía", la Unión Europea tomó nota "de la posición histórica de la Celac, basada en la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica de controversias".

En tanto, la siguiente mención destaca: "Reafirmamos además nuestro compromiso fundamental con todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluida la igualdad soberana de todos los Estados y el respeto de su integridad territorial e independencia política, solución de controversias por medios pacíficos y en conformidad con los principios de justicia y derecho internacional".

En sus declaraciones a la prensa británica, y tras interpretar que la posición de la Unión Europea en este asunto "no cambió", el vocero del primer ministro indicó que hubiese sido "totalmente inaceptable que la UE cuestionara el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a decidir su propio futuro".

En tanto, el diario inglés The Financial Times sostuvo para ese país es "una derrota" la mención a Malvinas. Según consigna el influyente diario, diplomáticos británicos le pidieron al belga Charles Michel, que hoy preside el Consejo Europeo, que “aclare” la posición europea.

Según el Financial Times, el pedido de los diplomáticos británicos a Michel, “cayeron en oídos sordos”.

El diario británico refleja el terreno perdido por Londres en Europa tras su proceso de salida de la UE, conocido como Brexit. “El Reino Unido no forma parte de la UE. Están molestos por el uso de la palabra Malvinas. Si estuvieran en la UE, tal vez se habrían opuesto a ella”.

Para calmar los ánimos, Peter Stano, portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, ante la consulta de varios medios internacionales, especificó que “los Estados miembros de la UE no han cambiado sus puntos de vista y posiciones con respecto a las Falklands/Islas Malvinas. La UE no está en condiciones de expresar ninguna posición sobre las Falklands/Islas Malvinas, ya que no hay ningún debate en el Consejo sobre este asunto”.

De este modo, deslizó que en ningún momento se intentó desde el bloque europeo un llamamiento a que se negocie entre ambas naciones en un conflicto que se inició en 1833 y que se profundizó con la Guerra en 1982.

“La inclusión de un párrafo que menciona que la UE tomó nota de la posición de la CELAC sobre la soberanía de las Islas Malvinas/Falklands fue acordada por todos los Estados miembros de la UE en las discusiones y negociaciones del Consejo durante la Cumbre” señaló el portavoz para los asuntos externos de la Comisión Europea.

“La UE siempre está dispuesta a escuchar la posición de nuestros socios y tomar nota de ello. En ese espíritu, la UE ha tomado nota del interés mostrado por Argentina y los Estados de la CELAC en abordar la cuestión de las Malvinas/Falklands”, añadió.

En cambio, enojados desde el Reino Unido, le dijeron al Times: “el gobierno argentino puede presionar a quien quiera, pero eso no cambia el hecho de que las Islas Falkland son británicas. Esa es la clara voluntad de los isleños de las Falklands. Hace diez años, el 99,8% de los habitantes de las Falkland que votaron dijeron que querían seguir formando parte de la familia británica".

