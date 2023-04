Con mucha emoción, un grupo de 20 ex combatientes correntinos visitó las Islas Malvinas el pasado 7 de abril para rendir un sentido homenaje a sus camaradas caídos en batalla en el año 1982. Los ex soldados permane­cieron allí una semana, acom­pañados de los periodistas Daniel Toledo y Armando Cattáneo. Pero no todo fue emoción durante el viaje, ya que pasaron un mal momento cuando fueron escupidos por un habitante kelper.