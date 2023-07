"A los economistas de la oposición, que en el último mes y medio... les voy a contar una intimidad... hoy un funcionario del Fondo me contaba, en un zoom, que hubo economistas de la oposición de la Argentina que se comunicaron y les decían 'no les den nada', 'pídanle todo', 'la Argentina tiene que pasarla mal ahora', 'esto tiene que estallar' llegó a decir uno... me lo contaba y me decía sorprendido 'qué poco patriotas tus colegas de la oposición' (...) por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Nosotros nunca vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina porque creemos en construir", se diferenció.

Previamente, Massa había dicho que "hay dos formas de mirar la vida, están aquellos que quieren destruir todo y estamos los que soñamos con construir lo que hace falta para que la Argentina sea un país justo. Yo me anoto en los que quieren construir, los que quieren destruir, lastimar están en otro lado".

"Obviamente es mucho más difícil construir que destruir...¿pero quién recoge el daño? No hay que pensar solamente en qué significa destruir, exterminar, si no quién recoge el daño que representa para nuestro país y sobre todo para nuestra clase media laburante. Porque cuando hablan de ajuste y dicen hay que 'barrer con la inversión pública' es menos escuelas, menos hospitales, menos rutas, es tarifas más caras, es no tener agua y cloacas", afirmó.

"Defendemos la idea de una patria justa, libre y soberana, defendemos la idea de un país con orden fiscal, acumulación de reservas pero con desarrollo con inclusión", añadió.

Para finalizar, expresó un fuerte respaldo a Axel Kicillof: "estamos tranquilos porque nuestra provincia tiene un gobernador de lujo que va a seguir siendo gobernador".

"Mientras otros siembran odio nosotros sembramos esperanza", remató, ante los cánticos de los presentes "Massa presidente".

Cabe destacar que el acto fue por la inauguración simultánea de cinco obras ejecutadas por el Gobierno nacional en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

