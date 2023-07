Licuación K en C5N: Jorge Asis chicaneó a Gustavo Sylvestre

"Si las puntas son Massa-Larreta el país cambia en 3 meses"

La interna en Juntos por el Cambio (JxC) está generando grandes dudas acerca de la fidelidad del voto del oponente dado el alto voltaje discursivo entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pero más precisamente en el caso de la precandidata presidencial.

Tampoco está claro un ganador en ese espacio, pero Unión por la Patria (UxP) prefiere polarizar con la exministra de Seguridad y con Javier Milei desplazando a Larreta del espacio del ‘centro’ y ubicando a Sergio Massa. En ese contexto, el escritor y analista político Jorge Asís, advirtió sobre la figura de Mauricio Macri –de reciente protagonismo por un cruce en Twitter con Cristina Kirchner-, las falencias del jefe de gobierno porteño y las chances del ministro de Economía.

image.png Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta (ex) amigos y competidores presidenciales.

Jubilar a Macri

Según Asís, sea quien sea el ganador en la interna de JxC, supondría el fin de la gravitación política de Macri dentro del espacio. "Patricia Bullrich no va a ser el Alberto Fernández de Mauricio Macri, cualquiera que gane va a terminar con la figura del expresidente", aseguró.

Acerca del discurso de a "todo o nada" que plantea en sus spots la precandidata presidencial, Asís hizo una advertencia que también alcanza a Milei: "Lo que le pasa con la oposición es que hay que decirle 'tené cuidado porque en una curva te podés estrellar', eso le pasa a Bullrich, pero en una línea más fuerte está Javier Milei".

En cambio, opinó que Larreta se ubica en el extremo de la situación de Bullrich-Milei pero lo ve más "creíble": "El tipo no tiene discurso, no tiene carisma, pero desde el punto de vista de la orientación estratégica es el más creíble, lo que no tiene son voceros, fighters que hablen por él, le falta maldad política".

"El próximo presidente es Sergio Massa"

De cara a la resolución de las PASO, Jorge Asís reiteró su pronóstico si Patricia Bullrich le gana la interna a Larreta: en ese caso, "el próximo presidente es Sergio Massa".

"Tiene que ver con los valores que se discuten", argumentó Asís en declaraciones al canal C5N cuando se refirió al hipotético triunfo del ministro de Economía.

En otro escenario posible, Asís planteó: "¿y si esto cambia? la interna esa es muy importante, hoy cada uno va por la suya, si las puntas son Massa y Larreta para octubre, este país cambia en tres meses, porque el problema actual es político".

"Lo que le pasó a Larreta es que no tiene exponentes de su propio discurso, porque la sociedad se corrió a la derecha, es una especie del camino de la sensatez en el medio de la irracionalidad, parece que tenés que ser más salvaje", añadió.

Massa, Lousteau y Milei

En cuanto al futuro político, Asís opinó que Massa es "una de las figuras políticas más importantes si se mira Argentina en veinte años junto con Martín Lousteau" y reveló que el ministro de Economía se reunió con Domingo Cavallo: "Consultó con todos, es un profesional, conoce este negocio".

En cuanto a Milei, envuelto en la polémica por la supuesta venta de candidaturas y una baja en las encuestas, el escritor advirtió: "No se pinchó, vender puestos lo hacen todos, el problema de él es que no tenía estructura".

