Nancy Pazos incomodó a C5N: "CFK y Bullrich son parecidas"

De todos lo candidatos que hoy están dando vueltas como candidatos a Presidente, la que aparece para la gente con mayor, no es credibilidad, es algo que va más allá, autenticidad. Es Patricia

image.png García es una de las pocas exponentes que quedan del periodismo kirchnerista radicalizado en C5N.

"¿Y qué tiene que ver con genuina eso?", respondió García, de modo que Pazos insistió:

Las dos van genuinas, las dos son mujeres fuertes, las dos son mujeres que dicen 'Voy para allá' y tenés la sensación de que van para allá. Acto seguido, son dos mujeres de la misma generación, vivieron la misma historia

"¿Y dónde está el parecido? No lo veo, no lo veo para nada", contestó García, inflexible. A ella se sumó el escritor Mariano Hamilton, que tampoco comulgó con la opinión de Pazos: "Es muy difícil elidir en dos dirigentes políticas lo ideológico. Si vos no sostenés desde lo ideológico el parecido de dos dirigentes, no hay un parecido".

"¿Pero vos la ves genuina a Patricia Bullrich, realmente? Yo la veo que tira la fruta que le conviene tirar según el día. Genuina en la ambición será Patricia, pero en lo demás...", acotó Duggan.

En esta situación, Pazos brindó un dato revelador. "Bueno, pero a CFK no le ofende. Se lo dije en la cara y me dijo: 'Tenés razón' (...) Se ofende más ella que Cristina", exclamó, refiriéndose a García. "No me ofendo, digo que no me parece válida la comparación. Capaz que a Cristina la convenciste mejor, a mí no me estás convenciendo", respondió la panelista, dando por cerrado el debate.

