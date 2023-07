Explotó JxC: En TN, TV Pública y LN+ no habrá debate prePASO

"Hubo un acuerdo para no hacerlo. La gente no quiere ver a los dirigentes peleándose por una candidatura", argumentaron del lado del Jefe de Gobierno, mientras que desde el de la ex Ministra de Seguridad afirmaron: "Patricia está acostumbrada y no tenía problema, pero no lo vemos necesario en este momento. ¿Massa va a debatir con Grabois? No íbamos a ser los únicos".