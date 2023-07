Mejora Silvina Luna: "Puede hablar y sabe lo que le pasó"

Marcela Tauro intervino y agregó: "Está comiendo. Está haciendo muchas cosas. Ella es muy espiritual, hace mucha sanación, reiki. Silvina habla, puede hablar. Sabe todo lo que le pasó, solo está débil por tantos días en terapia intensiva. La evolución es notable y anda muy bien. Los médicos están muy contentos. Sigue en terapia intensiva y con la diálisis, 4 horas tres veces por semana".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felcancillercom%2Fstatus%2F1676737347600146434%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1677489382792601601%7Ctwgr%5Ed5200e1743a1fdf79a2d10ff166c844496dab7b5%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fsilvina-luna-nuevo-parte-medico-escrachan-lotocki-n557488&partner=&hide_thread=false [AHORA] Ángel de Brito dio nuevos detalles sobre la salud de Silvina Luna: "Sigue en estado crítico". pic.twitter.com/TY9LWyTGfv https://t.co/IhE1fhRIkh — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 5, 2023

Aníbal Lotocki fue escrachado

El doctor Lotocki, quien le realizó una operación estética a la modelo en 2011 y fue imputado por negligencia médica, no tuvo mayores inconvenientes en mostrarse públicamente y asistió a la función de las 15:30 del Circo Rodas en compañía de sus hijos.

Dado que fue reconocido de manera inmediata, se vio obligado a cambiar de ubicación y procedió a retirarse antes de que el show finalizara.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsocioseltrece%2Fstatus%2F1677785247839125506%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1677785247839125506%7Ctwgr%5Ed5200e1743a1fdf79a2d10ff166c844496dab7b5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fsilvina-luna-nuevo-parte-medico-escrachan-lotocki-n557488&partner=&hide_thread=false Hoy por la tarde el Dr. Anibal Lotocki fue escrachado en una función del circo Rodas. Algunos espectadores le gritaban “asesino” mientras la función ya había comenzado. Pese a cambiarse de lugar fue nuevamente abucheado y por este motivo decidió irse del show. pic.twitter.com/deW6LHYesr — Socios del espectáculo (@socioseltrece) July 8, 2023

Sin embargo, no logró escabullirse y fue increpado por algunos asistentes, quienes le realizaron preguntas sobre el delicado estado de Luna. Lotocki no le huyó a los cuestionamientos y declaró que si bien le apena la situación que está atravesando la modelo, no siente culpa de vivir con normalidad mientras ella está internada.

Los testigos aseguraron que Lotocki buscaba pasar desapercibido, pese a que muchos asistentes lo reconocieron, pero que una vez que fue abordado no hizo nada para evitar. "Parece que tuviera un discurso armado. Nunca se sintió mal, no agachó la mirada, ni percibió que estaban sus hijos", señalaron.

