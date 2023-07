El resto del artículo aparenta ser una suerte de reflexión sobre los oscuros vínculos entre el dinero y la política y menciona algunos antecedentes.

image.png Antonini Wilson, protagonista de uno de las mayores polémicas de la política argentina de los últimos años.

Uno de los hechos mencionados fue el que protagonizó el empresario venezolano Guido Antonini Wilson, quien en 2007 hizo estallar una enorme polémica al ingresar al país una valija con 790.550 dólares, supuestamente enviados por el gobierno de Hugo Chávez para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

De este modo, el editorial manifiesta:

La transparencia en el financiamiento político es central para descubrir la punta del ovillo. Los partidos tienen mayores dificultades para blanquear y justificar el financiamiento que reciben que para conseguir los fondos

"Por eso en algunas ocasiones deben buscar aportantes fantasma y dibujar sus números. Desenmarañar el sistema requiere un ingente esfuerzo por parte de la Justicia Electoral, la labor del periodismo de investigación y el sano monitoreo del financiamiento que hacen las organizaciones de la sociedad civil".

image.png Los Saguier junto a Mauricio Macri.

"La ley es necesaria, pero no suficiente. Deberíamos aspirar a contar con políticos, funcionarios y empresarios íntegros. Parece imposible, pero no debería ser mucho pedir. Sería bueno también evitar la hipocresía de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", sostiene y concluye:

Lo que está en juego es la calidad de la representación, la solidez de la democracia, la vigencia del Estado de Derecho y la reconstrucción de los consensos valorativos básicos en la sociedad sobre lo que está bien y lo que está mal. Acaso esa sea la única grieta que debería dividirnos

Tales expresiones del diario en su editorial parecen ser un nuevo intento por parte de la prensa de erosionar a Milei, a semanas de las PASO.

