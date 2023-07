A ese tuit de la titular de AySA y esposa de Sergio Massa salió al cruce Laura Alonso, a quien se la vincula actualmente con la campaña presidencial de Patricia Bullrich. "Ordinaria, ignorante y vulgar. Por suerte no vas a ser primera dama así no das vergüenza internacional", le espetó la ex titular de la OA.

"Laura, con las cosas que hiciste (o no hiciste en la OA) vergüenza debería darte a vos… cambiar las normas para poder ser directora de la Oficina que no abordó la corrupción mientras la gestionabas… eso sí que es vergonzoso!!! Por suerte vos no sos nada hace mucho!! Ordinaria, vulgar, no son ofensas; vos sos demasiado cajetilla para mí. Ignorante vamos viendo, cuál es tu vara? Comparemos gestiones, dale?", le respondió Malena, y remató con un irónico "besis!".

Pero el cruce no quedó ahí, porque Laura Alonso volvió a responderle en Twitter, cambiando el foco de la cuestión: "Malena Galmarini me dijo 'no sos nada hace mucho'. Esa concepción raquítica de la vida supone que para 'ser alguien' hay que tener cargo, oficina, chofer . Ponele que no va por ahí, flaca. Las personas felices no necesitamos esa materialidad frívola y superflua. Admirar a la naturaleza, emocionarse cuando a un familiar o a un amigo le va bien en algo, ver crecer a los hijos, los nietos, los sobrinos, tener sueños de futuro, aprender siempre cosas nuevas y desafiarse, escribir y leer, dejarse tocar por el arte, tener una vida en calma y paz, todo eso nos hace felices".

Rápidamente, Galmarini también replicó, aclarando qué quiso decir cuando le espetó "no sos nada hace mucho": "No, amora. Fue en alusión a tu 'no vas a ser primera dama'. Además de disfrutar mi vida personal y disfrutar mi vida dedicada a los otros, no deseo el lugar de Primera Dama… soy una militante y ese es mi lugar no importa donde esté".

"Tranquila, yo solo respondí a tus pretendidas ofensas! Sino ni te hubiera registrado", finalizó, con ironía.

