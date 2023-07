Votos

Con el Frente de Todos (aún no se actualizó el nombre a Unión por la Patria) en minoría, el oficialismo negocia con senadores aliados y de la oposición (especialmente los que rompieron este año con el espacio del Gobierno) y a cambio corren ofrecimientos por leyes que reclaman las provincias que representan esos legisladores. El pliego más sensible es obviamente el de Figueroa, que Juntos por el Cambio ya adelantó que no apoyará.