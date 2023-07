Y remató: "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir".

De este modo parece haberse referido a una entrevista que dio en 2019 Alicia Blanco Villegas, la madre de Mauricio, a la revista Noticias, donde confesó: "Le he llegado a pegar por mentir".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCFKArgentina%2Fstatus%2F1678461263494406144&partner=&hide_thread=false A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573KM, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas.



Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 10, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmauriciomacri%2Fstatus%2F1678151621715320832&partner=&hide_thread=false El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares.



En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 9, 2023

Esta mañana, Macri también había recurrido a Twitter para compartir una nota de Juan José Aranguren, quien fuera su ministro de Energía y Minería. En dicho artículo, publicado en Infobae, el ex funcionario habla de "falsedades" en el discurso kirchnerista respecto al Gasoducto NK.

En concreto, Aranguren tildó de "falsas" las declaraciones de Máximo Kirchner, quien había dicho que cuando Cristina Kirchner finalizó su presidencia en 2015 "todo estaba listo para comenzar con el gasoducto”.

El ex ministro de Energía citó los documentos que ex funcionarios kirchneristas le entregaron como parte del traspaso de las funciones energéticas. "No se hacía referencia alguna a la necesidad de ampliar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta a Buenos Aires en el corto o mediano plazo", comentó, al mismo tiempo que aseguró que eso se debía a que en ese momento el país "no producía el gas natural suficiente para poder llenar el nuevo caño en la mayor parte del año".

Previamente, el presidente Alberto Fernández también había cruzado en Twitter a Mauricio Macri:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falferdez%2Fstatus%2F1678186493771231234&partner=&hide_thread=false Intentaron darle el gasoducto a sus amigos, hacer negocios privados y dolarizar de nuevo las tarifas de gas.



Terminaron suspendiendo la construcción por orden del FMI.



Nosotros lo hicimos, y en beneficio de las y los argentinos. Mejor que estar juntos, es hacer unidos. https://t.co/seyFPAZqHs — Alberto Fernández (@alferdez) July 9, 2023

