Luego, aprovechó la ocasión para felicitar a Malena. "Miren, yo fui intendente, y se me reían porque pusimos el sistema de cámaras y decían que era un Gran Hermano pero después fueron todos a poner cámaras, pusimos en marcha los botones de pánico y fueron todos con los botones de pánico después, pusimos en marcha los polideportivos y después fueron todos con los polideportivos. Pero a mí me quedó una deuda como intendente, que era una deuda de Ubieto -otro gran intendente que tuvo Tigre- y quiero honrar a quien pagó esa deuda con los vecinos y vecinas de Tigre, porque con orgullo y satisfacción podemos decir que al 30 de diciembre Tigre va a ser 100% agua corriente y al 30 de marzo 100% cloacas. Y quien pagó esa deuda es Malena y le quiero agradecer porque de alguna manera honró mi palabra y entendió que Tigre quería más, cumplió con ese objetivo que nos habíamos puesto tanto Arietto como yo y no pudimos lograrlo. Así que Male felicitaciones, como vecino de Tigre, por cumplir este sueño".