Y agregó: "Primero quiero decir varias cosas. Que los que integran la lista, que los que son los responsables del partido tendrán su posición, asumo que van a salir públicamente a decir que comparte o no este tema".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPol_Arg%2Fstatus%2F1676978148284456962&partner=&hide_thread=false #Elecciones | Repudio en las redes sociales por las declaraciones homofóbicas del primer candidato a legislador de Jorge Macri, Franco Rinaldi, hacia el periodista Mario Massaccesi. pic.twitter.com/YkZcuOHgoL — Política Argentina (@Pol_Arg) July 6, 2023

"Yo entiendo que algunos hacen humor diciendo 'Me hierve la cola' y les parece gracioso. O que les dicen 'No voto a un discapacitado' y les parece gracioso. Sucede ni Franco Rinaldi ni yo somos actores, no hacemos humor. Yo tengo la responsabilidad del periodismo y pido disculpas por cada vez que que pude haber metido la pata y la metí", espetó Novaresio, trayendo a colación las palabras por las que fue vetado de La Libertad Avanza el ex precandidato al Parlasur, Lucas Luna.

Y sentenció: "Un legislador que encabeza la lista debería entender cuál es el registro que tiene. Que se soluciona fácilmente, pidiendo disculpas".

Después vos que votás o yo que votaré, elegís. Pero nunca en mi vida votaría a un candidato que dice que, como característica periodística, le hierve la cola. Mi querido Franco Rinaldi, a mí también me hierve la cola, por si le interesa. Y me resulta sumamente agresivo

"Fuera de otro tiempo, del formato que yo tenía cuando era pibe y creía que se podía hacer bromas con cualquier cosa. Trato humildemente de deconstruirme y cuando meto la pata, pido disculpas, que es lo que las personas dignas, creo, hacemos cuando nos equivocamos. Pedir disculpas, no involucrar el humor", concluyó Novaresio. Por su parte, Rinaldi aún no ha hecho comentarios al respecto,

