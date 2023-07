Una transferencia en yuanes dejó un buque acumulando multas en la zona Alfa

Sebastián Bonetto y basualdo.png Sebastián Bonetto (izq.) es un directivo que pasó por el Ministerio de Planificación cuando era conducido por Julio de Vido y ya en el gobierno de Alberto Fernández se plegó al ex secretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo (der.). Foto: archivo, 2022.

Para materializar esa estrategia, Cammesa, a cargo de Sebastián Bonetto, inició una negociación con PetroChina, Chevron y BP, las compañías adjudicatarias de los 3 cargamentos importados para junio y principios de julio.

Es que por normativa a nivel global, varias petroleras occidentales, como Chevron y BP, no están autorizadas a recibir pagos en moneda china. Sólo aceptan dólares. Y varias, ni siquiera tienen una cuenta bancaria expresada en moneda china. De ahí que se buscó un intermediario que pueda realizar la conversión y depositar luego dólares a los proveedores de gasoil contratados por Cammesa. De ahí la participación de Citibank, una de las mayores entidades bancarias del mundo.

Pero... Cammesa llegó a un acuerdo (o creyó que había llegado a un acuerdo) con el Citibank para que se haga cargo de la conversión cambiaria. Transfirió a una cuenta en Nueva York del banco norteamericano unos 250 millones de yuanes (unos US$35 millones), que es lo que cuesta cada cargamento de gasoil.

El Citibank debía realizar el cierra de cambio y depositarle dólares a Chevron, pero algo falló y el banco quiso girarle esos mismos yuanes a la empresa norteamericana, que inmediatamente desconoció la operación y no aceptó el pago, según habrían revelado al mencionado sitio especializado, dos fuentes privadas sin contacto entre sí.

El dilema es que el dinero ya fue girado a una cuenta del Citibank de Nueva York que no le pertenece, por lo que no es sencillo realizar el rescate del dinero enviado. De ahí que el conflicto sigue abierto y Chevron no habilita la descarga del BW Leopard.

Una de esas fuentes mencionadas habría dicho:

Evidentemente hubo un gran mal entendido (o negligencia) entre Cammesa y el Citi. El problema seguro fue entre esos actores. Después, a Chevron le dijeron que iba a recibir dólares y le dieron yuanes, era obvio que no podía aceptar moneda china Evidentemente hubo un gran mal entendido (o negligencia) entre Cammesa y el Citi. El problema seguro fue entre esos actores. Después, a Chevron le dijeron que iba a recibir dólares y le dieron yuanes, era obvio que no podía aceptar moneda china

rio de la plata.png Por cada día que pasa se acumulan costosas penalidades por la demora en la descarga...

Otro dilema es que por cada día que pasa se acumulan costosas penalidades por la demora en la descarga. Luego, Cammesa puede al menos sentirse aliviada porque las temperaturas en la zona centro del país fueron cálidas en las últimas semanas, y no hay urgencias, al menos, para utilizar el gasoil en las centrales dado que hay gas natural disponible en el sistema.

Por lo pronto, Cammesa debe recibir esta semana otro cargamento de gasoil de BP, que aún no recibió el pago del producto. ¿Enfrentará una situación similar?

Por ahora, la única operación que se pudo cerrar fue la de PetroChina, que se abonó por medio de una intermediación del JP Morgan, que cobró un interés del 1,8% para convertir en dólares los yuanes girados por la compañía argentina...

