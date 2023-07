Sergio Massa, Javier Milei, la doble vara y la RealPolitik

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1676725146055319552%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false El audio de la nota dice lo que venimos diciendo: cada candidato nuestro debe hacerse cargo de su campaña. Sin embargo, el pasquin de La Nación titula la nota de esta manera. Para esto sirve la pauta de la que hablaban Jony Viale y Baby en el video que tomó conocimiento público. https://t.co/VTXtQ0IyLF — Javier Milei (@JMilei) July 5, 2023

Este miércoles 05/07, una serie de candidatos locales a intendente de La Libertad Avanza publicó videos donde relatan cómo se definieron las candidaturas y que nadie les pidió nada a cambio. En realidad, lo que sucedió fue lo más habitual que acontece en la política: “Para jugar hay que ponerla”. Traducido: bancarse uno mismo los gastos de la campaña. Llama la atención el purismo precoz de algunos, tal como si desconocieran estos aspectos de la política real. El error que puede achacársele a Javier Milei, en todo caso, es el discurso anti-casta tan profundo. Su incursión en el sistema político actual requería tener que caminar por terreno espinoso. Nadie construye un partido nacional en 2 años sin acuerdos con quienes ya han caminado antes. Creer lo contrario forma parte de la pura imaginación. No existe. Es raro que algunos periodistas sean o tan inocentes o tan obtusos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1676728575867641863%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false EXCELENTE

Todos los que dijeron barbaridades infundadas ahora van a tener que ir a sostenerlas en la Justicia. Vamos a ver si se hacen cargo.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! https://t.co/E7uvH4ED2L — Javier Milei (@JMilei) July 5, 2023

Tiene razón Javier Milei en pedir que se use la misma lupa para juzgar sus movimientos y los del resto. Pero él peca por novel y por bombardear al 'Sistema' que dice querer cambiar pero al que, indefectiblemente, tenía que ingresar. Tiene razón Javier Milei en pedir que se use la misma lupa para juzgar sus movimientos y los del resto. Pero él peca por novel y por bombardear al 'Sistema' que dice querer cambiar pero al que, indefectiblemente, tenía que ingresar.

Carlos Kikuchi ha sido, hasta aquí, un armador nacional de La Libertad Avanza. Ahora apuntado por sus enemigos y por los disconformes -bueno Carlos Maslaton fue el pionero cuando no le dieron lo que él ambicionaba- como quien, supuestamente, habría pedido dinero a cambio de candidaturas. Él lo niega y a este medio sostuvo, por ejemplo, que “las denuncias que hace Juan Carlos Blumberg son falsas, jamas me senté a conversar con él, nunca hablé de ninguna candidatura y por ende, muy lejos estoy de haberle pedido algo”.

El empresario que se hizo famoso por el asesinato de su hijo Axel había dicho que pedían US$ 50.000 para ciertas postulaciones. Ser concejal en la provincia de Buenos Aires con sueldo raso es estar casi en los ingresos mínimos de la canasta básica. En las próximas horas Kikuchi irá a la justicia para demandar a Blumberg y hasta, quizá, decida mostrar mensajes en su teléfono celular que sorprenderían a más de uno.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1676736984230903811%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false TODOS CONTRA UNO

Lo avisamos hace tiempo. La casta tiene miedo. Por primera vez una fuerza política viene a terminar con sus privilegios. Van a hacer todo lo posible por bajarnos. No tienen límites. Se están jugando sus negocios. Tiren con todo. Si ganamos se les acabó la joda. — Javier Milei (@JMilei) July 5, 2023

Sergio Massa

En tanto, Sergio Massa acelera su precandidatura porque observa que se abrió una ventana de posibilidad, a pesar de la castigada economía.

“Él esta más Massa que nunca”, explicó un dirigente que lo conoce de memoria. En términos políticos, sus primeras acciones son las de socorrer heridos y generar la sensación de unidad en el oficialismo para provocar un contraste con Juntos por el Cambio, que ha festejado sus triunfos en las provincias de San Luis, Jujuy y San Juan. El peronismo lo hizo en La Pampa, Salta, Tucumán, Misiones y Formosa. En Córdoba también festejó el peronismo pero es un 'peronismo cordobés'.

“Lo que menos quiere la gente es que no le resolvamos los problemas y nos la pasemos peleando entre nosotros”, agregó un experimentado funcionario. Por ahora, el ministro de Economía acumula dirigentes a su lado. El sábado 01/07 empezó con la campaña de cercanía con la gente. El proselitismo de Massa tiene un mix de su experiencia pre y pos 2013.

En aquella oportunidad, él ganó las elecciones de medio término como emergente de una sociedad harta del kirchnerismo. Él lo logró reunido con intendentes que armaron el Frente Renovador. Luego de su victoria se 'engolosinó' sumando dirigentes que no sumaban, y se alejó de la gente. Lo pagó caro. Ahora busca complementar ambas situaciones necesarias en cualquier proyecto político. No puede pegarse a Cristina Fernández de Kirchner pero tampoco alejarse demasiado. Es la etapa que le toca transitar hasta el 13/08. “Es la Gloria o Devoto”, afirman en su cercanía.

En esa búsqueda de unidad no se lo verá a Massa yendo a actos para apoyar a precandidatos donde se diriman internas locales, salvo en Tigre -este miércoles 05/07 encabezó uno de gestión en el municipio que gobernó- donde su esposa Malena Galmarini es precandidata frente a Julio Zamora, el ex Nº2 de Massa.

La aceptación de la competencia en el distrito fue una orden de CFK. Por eso, el sábado 01/07, Massa se alejó de todo mitin donde tuviera que cruzarse con los K. Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, estuvo en Hurlingham primero y luego en Merlo. La diferencia entre uno y otro distrito es la realidad local. Mientras en Hurlingham hay una puja interna muy fuerte, en Merlo la lista de Unión por la Patria es homogénea y unificada.

El gobernador precandidato a gobernador Axel Kicillof estuvo en Merlo, no en Hurlingham. Pegunta al pie de página: ¿Es cierto que no se saludó con Máximo Kirchner cuando llegó al acto en Merlo? ¿Habladurías?

La osadía de Massa es admirable. Asumió el Ministerio de Economía en momentos cuando nadie quería hacerlo. Se propuso desde allí construir su precandidatura presencial, que sería difícil de explicar en cualquier lugar del mundo con 3 dígitos de inflación anual. Y ahora va por el desafío más grande: contradecir a la propia CFK, quien se supone dejó que él sea candidato sólo porque es muy improbable su triunfo. Al momento, Massa ya los está haciendo dudar. Y que ocurra en el arranque de la campaña, no es poco.

---------------------

Más contenido en Urgente24:

Insólito JxC: Algunos piden cerrar Aerolíneas Argentinas y otros celebran rutas (¿?)

Sin colectivos: La UTA anunció un paro sorpresa de 24 hs

Acción y venganza: Liam Neeson regresa con nueva película

Viajes al exterior: ¿Convienen dólares o pagar con tarjeta?

La playa de Venezuela que está entre las mejores del mundo