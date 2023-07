Acción y venganza: Liam Neeson regresa con nueva película

image.png

Recordemos que el actor británico confesó en 2021 que estaba pensando en retirarse del cine de acción debido a su edad. “Cumplo 70 años, así que todavía me salgo con la mía. Creo que las películas de acción llegarán a su fin en algún momento, tienen que hacerlo. Me detendré, de eso estoy seguro. Hay un par más que haré. Después de esas no creo que continúe en esto”, aseguró. Habrá que ver si se tratará de un adiós definitivo o continuará en la gran pantalla.

