La nueva película de Netflix que lidera las visualizaciones

Sin embargo, existen dos elementos que convierten a "La combinación perfecta" en algo extraordinario. Su sorprendente inclinación hacia el mundo cinematográfico, que se manifiesta a través de la apasionante deliberación y la inclusión de una escena proveniente de "The Flesh and the Devil" (1926), uno de los puntos culminantes del cine romántico mudo, protagonizada por la icónica dupla conformada por John Gilbert y Greta Garbo. Y la selección musical.

Desde sus primeros acordes interpretados por Louis Armstrong y Billie Holiday, hasta los magníficos sonidos que nos brindan figuras icónicas como Ella Fitzgerald, Nat King Cole y Aretha Franklin. Esta comedia romántica te brindará una experiencia sumamente placentera y enriquecedora que no te dejará levantarte del sillón.

