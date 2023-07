Google desafía la inseguridad con sus dos nuevas funciones

De esta manera, siempre y cuando el usuario disponga de señal, la localización se determinará de forma automática en el dispositivo, lo cual, en el caso de que el usuario establezca una comunicación telefónica o envíe un mensaje al número de emergencias 911, facilitará que el servicio de emergencias desempeñe sus labores de manera expedita y precisa para llegar cuanto antes a su ubicación.

image.png

No obstante, tal como se mencionó previamente, esta no fue la única innovación brindada por la compañía. Con el propósito de continuar protegiendo a sus usuarios, se ha presentado lo que se denomina el "Sistema de Alertas de Terremotos". Donde mediante el aprovechamiento de los acelerómetros incorporados en cada dispositivo Android, el sistema logra discernir la vibración y la velocidad de los movimientos sísmicos, generando así una advertencia para los usuarios en las zonas cercanas.

De este modo, los teléfonos se transforman en una red de diminutos sismógrafos que emiten notificaciones de alerta cuando se suscitan temblores de magnitud igual o superior a 4,5.

Las notificaciones pueden dividirse en dos categorías: advertencias, para casos de movimientos sísmicos de menor intensidad (grado III o IV en la escala Mercalli Modificada, ampliamente utilizada en el hemisferio occidental), y alarmas, para temblores de magnitud moderada o severa (grado V o superior en la escala IMM). En situaciones que requieren una respuesta inmediata, al emitirse una alarma, se despliegan instrucciones a pantalla completa, acompañadas de un sonido distintivo, incluso si el dispositivo se encuentra en modo silencio.

"El riesgo cero no existe en sismología porque se trata de un fenómeno natural que no se puede predecir. Nuestro objetivo es disminuir el riesgo al menor valor posible y, en ese sentido, estas herramientas tienen un muy buen prospecto", sostiene Rodolfo García, máxima autoridad en el ámbito del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

image.png

Aunque es innegable que Google se esfuerza por brindar la mejor atención a sus usuarios en términos de actualizaciones e innovaciones, en esta ocasión es necesario reconocer la excelencia de su iniciativa, la cual se presenta como una valiosa herramienta a la hora de preservar nuestras vidas de cualquier riesgo.

