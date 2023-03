Cacerolazo, explotó Luis Novaresio y calculan en Casa Rosada

No es nada personal, la verdad. Con los dos he hablado en su oportunidad, como periodista y fuente de información. Pero a Alberto Fernández, presidente de la Nación, y a Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, hasta hoy, les importó funcionalmente una mierda la ciudad de Rosario. Porque no hicieron nada extraordinario, frente a un hecho extraordinario No es nada personal, la verdad. Con los dos he hablado en su oportunidad, como periodista y fuente de información. Pero a Alberto Fernández, presidente de la Nación, y a Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, hasta hoy, les importó funcionalmente una mierda la ciudad de Rosario. Porque no hicieron nada extraordinario, frente a un hecho extraordinario