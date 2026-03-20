Es oficial la privatización de la obra social uniformada

La privatización

La designación de Costa también implicó, a fines de febrero, que la nueva obra social debía tener un Directorio, dictar su reglamento interno, elaborar una propuesta de estructura orgánica funcional, contratar sede y sistemas, y aprobar su Programa Médico.

image La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que tiene a su cargo el problema de la obra social de gendarmes y prefectos.

Además, se fijaron 180 días para notificar la transferencia definitiva de afiliados hacia OSFFESEG.

Tras todo esto, trascendió la versión de que las fuerzas de seguridad terminen como la Policía de la Ciudad, con un plan similar al OSDE 210.

Este miércoles (20/3) mediante la Resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial se autorizó la Convocatoria Pública N° 347-1001-LPU26 que tiene por objeto la contratación de un prestador integral de cobertura médico-asistencial para la OSFFESEG.

La resolución lleva la firma del flamante titular de la nueva obra social, Pablo Martín Costa y pretende encontrar a un “prestador integral de cobertura médico-asistencial” que “ garantice la continuidad, regularidad y suficiencia de las prestaciones durante la etapa inicial de implementación del régimen”.

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Las deudas

El principal interrogante, como planteó Urgente24 el 16/3 sigue siendo cómo se cancelará la deuda acumulada con prestadores y proveedores por parte de IOSFA. Fuentes cercanas al sistema señalan que, por ahora, la prioridad del Gobierno es ordenar el funcionamiento futuro de la cobertura médica. “Queremos que sea sustentable hacia adelante”, explicaron.

En ámbitos gremiales, en cambio, sostienen que el Ministerio de Economía rechazó destinar fondos del Tesoro para cubrir el déficit y que la solución podría implicar utilizar partidas del propio presupuesto militar.

Según estas versiones, las Fuerzas Armadas deberían absorber parte del pasivo con recursos propios. De confirmarse ese escenario, implicaría nuevos ajustes en distintas áreas del sistema de defensa para intentar sostener la cobertura sanitaria de cientos de miles de afiliados.

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