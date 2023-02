Socorro, vivo en Rosario, y cualquier esquina es sospechosa

Vivir en el centro, en los barrios, en las urbanizaciones ni quita ni pone seguridad. Se sabe de plazas que no se deben usar por las noches, colectivos que no llegan, taxis que se negarán, barriadas donde el tiroteo es al mediodía y un número de muertos que nunca será exacto, siempre se puede agregar uno de reciente tiroteo. Igual hay boliches, noche, shoppings, citas buenas con caballeros y señoritas -según y según-, milongas serias que son las que no se debe mencionar, y cerca alguien que fuma, se pica o se clava. Hay una ciudad que se niega a vivir asustada pese a que de Buenos Aires digan "Están por morirse, asústense".