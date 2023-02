División Palermo, segunda temporada, GUM de Rosario y memes

Además, esta producción les tardó 4 años de desarrollo, por lo que es un tanto apresurado pensar en una segunda temporada. En conversación con Radio10, Korovsky expresó que aunque no haya una segunda temporada, intentó cerrar la trama lo máximo posible:

División Palermo, furor en las redes

Como era de esperarse, las redes (y sobre todo Twitter) se encargaron de hacer despliegue de las humoradas y los memes en torno a División Palermo. Sus similitudes con la realidad, las referencias a películas policiales e incluso las comparativas con el mítico programa de Alfredo Casero, Cha cha cha, dieron para conversar entre los usuarios.

https://twitter.com/julietagreco/status/1627681668348755969 Pusieron a Diana de *Tiempo de valientes* a servir la cena en *División Palermo* pic.twitter.com/cLllVgttOz — Julietísima (@julietagreco) February 20, 2023

Muchos recordarán este video donde un joven hablaba de cómo fue invitado a una quema de droga, y curiosamente, es el mismo creador de la serie de División Palermo, Santiago Korovsky:

https://twitter.com/nuriaguadalupe_/status/1628499511105531904 no tengo pruebas ni tampoco dudas que este día a korovsky se le ocurrió División Palermo https://t.co/y4cUPsDiWs — () (@nuriaguadalupe_) February 22, 2023

Aquellos que vivieron durante los '90 recordarán los orígenes de la comedia absurda e improvisada de personajes como Fabio Alberti y Diego Capusotto, que acompañaban a Casero en Cha cha cha. Los curadores de memes de Museo Cha Cha Cha también se sumaron a los paralelismos entre la serie de Netflix y el sketch de División Burzaco:

https://twitter.com/oocChaChaCha/status/1628948315361476609 Desde Museo de Cha Cha Cha queremos confirmar que División Burzaco y División Palermo conviven en el mismo universo cinematográfico. pic.twitter.com/eQjNR13nOJ — Museo de Cha Cha Cha (@oocChaChaCha) February 24, 2023

Incluso parte del elenco no dudó en continuar la seguidera de memes, como fue en el caso de Charo López, que encarna a la agente Paloma Gutiérrez, que emula a Al Pacino en una clarísima referencia a Scarface:

https://twitter.com/charolopez/status/1628953519146340354 Y una mañana @santikorovsky me dijo: cómo en Scarface y yo me sentí mujer completa soñadora y pendenciera. Gracias. pic.twitter.com/Y5Tn93MnfN — charo lopez (@charolopez) February 24, 2023

Quién es el exGran Hermano que actúa en División Palermo

Si bien Gran Hermano 2022 acapara el éxito en la televisión con sustanciales mediciones de rating, los ex-participantes también buscan mantenerse relevantes en el ámbito audiovisual, incluso en productos que causan furor como "División Palermo", la nueva apuesta nacional de Netflix que está arrasando en visualizaciones.

division-palermo-quien-es-valeria-licciardi-la-mujer-trans-que-paso-por-gran-hermano-y-se-luce-en-la-serie-de-netflix-1515416.jpg

La comedia con tintes satíricos tiene en su elenco a Pilar Gamboa, Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Martín Garabal y Charo López, entre otros. Una de las actrices que se destaca en la guardia urbana protagonizando la historia es Valeria Licciardi, quien tiene un recordado paso por la edición 2015 de " Gran Hermano", cuando se emitía por la pantalla de América.

valeria-gh-video.webp

Bajo el papel de Vivianne Figueroa, Valeria Licciardi se luce en la serie de Netflix. La mujer trans tiene momentos muy divertidos en "División Palermo", por lo que se recordó su primera aparición en los medios. La bailarina aparece como una de las participantes más icónicas de la historia de "GH" en nuestro país, ya que fue la primera chica trans en sumarse al reality.

