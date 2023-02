Otro senador le pegó a Alberto Fernández: Ahora, tarifas

“Ha sido, en ese sentido, una gran decepción para todos los que creímos que la asunción de Alberto Fernández podía representar un nuevo porvenir”, arremetió el legislador en una extensa carta.

En tanto, el entrerriano Edgardo Kueider se sumó a las críticas contra la quietud y pasividad de Fernández ante determinados reclamos desde su provincia.

En diálogo con Canal 6 ERTV, el legislador opinó que “es un proyecto que aborda todos los factores que inciden en el costo de la energía en el país, llámese el precio con el que CAMMESA (“Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima”) le vende a las distribuidoras y el precio con el que las generadoras de energía le venden a CAMMESA, como el caso de Salto Grande, donde se produce una situación realmente inentendible. Le vende al mercado eléctrico mayorista cada megawatt de energía que producimos en Entre Ríos, a $583 y las distribuidoras entrerrianas, o sea Enersa o las cooperativas, lo compran a $13.000. Es una cosa de locos.

Por otro lado, estamos trabajando en lo que tiene que ver con el componente del transporte y la distribución, que es un factor también importante. Siempre es como que hay una relación de conveniencia para Buenos Aires. Y está la cuestión impositiva, donde proponemos la reducción del IVA. También se abordan los cargos por alumbrado público que los municipios acostumbran a pautar con la distribuidora, lo que termina elevando el costo de la factura eléctrica, en algunos casos hasta un 16%

Con este proyecto, precisamente se prohíbe a las distribuidoras funcionar como agente de retención y por lo tanto, esa tasa, los municipios deberían reencausarla a través de sus mecanismos tradicionales de cobro de todo tipo de tributo… En el tema energético vengo trabajando desde hace un tiempo.

Cuando se sancionó la ‘Ley de Zonas Frías’ en el Congreso, presenté inmediatamente un proyecto con beneficios similares a las zonas cálidas, fundamentalmente para provincias como la nuestra, que sufren de altas temperaturas en verano, lo que demanda más uso del aire acondicionado, el ventilador y eso se nota, cuando recibimos la boleta de la luz.

No tuve suerte de que sea tratada esa iniciativa, que son las cosas que a uno por ahí lo llevan a plantearse políticamente de otra manera. Igual esto supera cualquier cuestión ideológica, es algo que afecta a todos los argentinos, a todos los entrerrianos, por lo que debemos hacer fuerzas entre todos, para que esto no sea trabado en ningún lado, porque seguramente lo van a querer obstaculizar.

Y en esta ocasión amerita que el costo fiscal que genere esa medida, lo absorba el gobierno nacional, que hace poco le condonó a EDENOR y EDESUR, que son las empresas de distribución de la provincia de Buenos Aires, una deuda con CAMMESA de alrededor de $60.000.000.000, entonces si hay plata para subsidiar y condonar deudas en Buenos Aires, apliquemos ese mismo criterio para bajar la electricidad de todos los argentinos…

Consultado sobre si esta diferenciación le trae problemas dentro del justicialismo salir con estos planteos, desafió que se enfrentará con quien tenga que enfrentarse: “Son cuestiones que tenemos que defender quienes vivimos en el interior de un país que es claramente centralista. Reconozco que el gobierno nacional ha estado presente en muchas obras y aportes a la provincia, pero en el plano energético, Entre Ríos está quedando afuera de muchos beneficios.

Como senador de la Nación estoy toda la semana prácticamente en Buenos Aires y les puedo asegurar que allí la energía no cuesta nada y debemos lograr un concepto de igualdad. No me importa con quién me tenga que enfrentar, porque sino, para qué soy senador, lo soy para defender los intereses de los entrerrianos. Me comprometí cuando le pedí a la gente que me vote y eso es lo que voy a cumplir. Y si me tengo que enfrentar con el presidente, lo voy hacer, espero que no

Creo que va a primar la cordura y se comprenderá que en el interior del país los ciudadanos necesitan que el poder centralista se acuerde y que tengamos una tarifa acorde. Al presidente lo defendí siempre, banqué todas sus iniciativas, pero mi límite está cuando se perjudica a los entrerrianos o no obtenemos la respuesta correspondiente…”.

La salida del bloque oficialista del senador por Entre Ríos Edgardo Kueider, junto con otros 3 legisladores, despertó especulaciones respecto de si también implicaba una eventual ruptura del gobernador Gustavo Bordet con el Frente de Todos. El mandatario entrerriano aclaró este jueves que no: se diferenció de Kueider y llamó a la unidad del espacio.

En un posteo en Twitter, Bordet no mencionó el episodio puntual del senador de su provincia pero pidió "dar el debate" dentro del FdT a la vez que condenó "las fracturas".

"Dar el debate y generar consensos dentro del Frente de Todos debe ser una premisa de nuestra fuerza política. Ratifico la necesidad de estar unidos para seguir construyendo acuerdos fundamentales de cara al proceso electoral 2023", escribió Bordet en la red social.

Y agregó: "Las fracturas sólo contribuyen a generar grietas, y nuestro objetivo como espacio político es darle a la Argentina un futuro de desarrollo y crecimiento sostenible en el tiempo".

Luego dejó en claro que no se irá del oficialismo al sostener: "Nuestra pertenencia a este proyecto no tiene dudas ni condicionamientos".