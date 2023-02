Maravillas del lenguaje: 20 palabras intraducibles

¿Y que, en idioma tagalo, en Filipinas, existe una palabra -kilig- para esa sensación de tener mariposas volando en el estómago?

En un libro de palabras intraducibles llamado ‘Lost in Translation’ de la escritora británica Ella Frances Sanders, quien se ha dedicado a recopilar estos vocablos de significados tan diversos como encantadores, se responde a la vieja pregunta: ¿por qué son intraducibles estas palabras y dónde está el secreto de la fascinación que pueden ejercer sobre nosotros?

La misma Sanders contestó que no existe una respuesta inamovible a esta pregunta, o una estricta definición académica. "Considero que hay palabras que necesitan oraciones, párrafos o libros enteros para tener la esperanza de traducirlas, de atisbar sus matices; palabras que nunca pueden significar lo mismo dos veces, porque habitan cada lengua de forma diferente", explicó.

Y agregó: "Pienso que estos resquicios léxicos son tercos recordatorios de que no podemos simplificarlo todo; no hay por qué restringir nuestras experiencias o nuestras palabras; no debemos temer que ciertas explicaciones nos tomen un poco más de tiempo: está bien quedarse sin papel".

La dificultad para traducir una palabra parece depender de sus inalcanzables matices, de su referencia a mundos perdidos o a su pertenencia a una jerga o dialecto. Pero lo intraducible también pertenece a la forma en que una nación, una sociedad o un grupo concibe el mundo y lo nombra.

A continuación, te mostramos 20 palabras intraducibles y a qué hacen referencia.

1- Boh: Expresión utilizada en Italia para expresar o decir que no tienes ni idea de algo.

2- Culaccino: Palabra utilizada en Italia para referirse a la marca que deja un vaso frío en la mesa.

3- Slampadato: Palabra utilizada en Italia para referirse a aquellas personas adictos a los rayos ultravioletas.

4- Gattara: Término utilizado en Italia para referirse a las mujeres de avanzada edad que dedica su vida a cuidar de los gatos.

5- Tartle: Expresión utilizada en Escocia para definir el momento en el que te presentan a una persona y no te acuerdas de su nombre.

6- Cafuné: Expresión utilizada en Brasil cuando peinas a alguien con los dedos.

7- Saudade: Palabra utilizada en Portugal para mostrar el deseo por alguien o por algo que no existe, o que quisimos algún día y perdimos.

8- Tsundoku: Palabra usada en Japón para referirse a la acción de comprar un libro que no has leído y que apilas junto a otros que tampoco te has leído.

9- Age-otori: Término utilizado en Japón para decir que alguien ha empeorado su aspecto cortándose el pelo.

10- Bakku-shan: Palabra utilizada en Japón para decir que una chica es atractiva, hasta que la ves de frente.

11- Shinrin-yoku: Término utilizado en Japón para la práctica de estar en contacto con la naturaleza y el aire puro a modo de terapia.

12- Ohrwurm: Expresión utilizada en Alemania para definir la acción de tararear una canción durante todo el día sin poder dejar de cantarla.

13- Waldeinsamkeit: Término utilizado en Alemania para referirse a la sensación de estar solo en el bosque.

14- Wanderlust: Expresión utilizada en Alemania para definir el deseo de explorar el mundo y explorar más allá de nuestras fronteras.

15- Kummerspeck: Palabra utilizada en Alemania para referirse al sobrepeso causado por los estados emocionales.

16- L´appel du vide: Término utilizado en Francia para referirse a la necesidad de realizar alguna actividad con adrenalina.

17- L´esprit d´escalier: Expresión utilizada en Francia cuando alguien da una respuesta ingeniosa demasiado tarde.

18- Gheegle: Palabra utilizada en Filipinas para referirse a la acción de apretar o pellizcar algo que les parece adorable o tierno.

19- Toska: Término utilizado en Rusia para indicar una pena, anhelo o aburrimiento.

20- Pochemuchka: Palabra utilizada en Rusia para referirse a la persona que realiza demasiadas preguntas.

Para pensar

Tomar conciencia de lo diverso, en un mundo que tiende a unificarse detrás de las mismas marcas y los mismos ideales de bienestar, representa una suerte de alivio. En lo particular, lo celebro como festejo la llegada de alguien muy esperado y por mucho tiempo.

A propósito de esa espera esperanzada y constante, los esquimales tienen en su lengua inuit la palabra iktsuarpok, para definir el acto de salir continuamente a comprobar si está llegando alguien a quien esperan. Me contenta, aunque sea intraducible lo que en mi interior se produce cuando finalmente el encuentro se produce.

Intraducibles… mucho por decir en la visión polifónica de las lenguas vivas, por inabarcables.

