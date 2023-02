Netflix: La serie argentina que es furor y la rompe en redes

La reacción en redes

image.png

image.png

image.png

"Tengo una amiga que le hicieron un bypass hace poco y tuvo que sacar División Palermo porque de tanto reírse le dolía demasiado el esternón sjsjsjsj"

image.png

"no puede ser lo graciosa que es división palermo, desde el minuto uno que empezó ya me tiene así"

image.png

"Voy a likear todos los tweets sobre División Palermo porque es bue-ní-si-ma, porque amo la comedia y porque además de todo eso es una producción argentina."

image.png

"Vi el primer capítulo de División Palermo y me dio mucho cringe, pero no por mala, al contrario, sino porq soy ex guardia y es ridículamente igual a la realidad jsjssjss. El ejercicio de improvisación en el psicotécnico es calcado."

image.png

"Me encantó división palermo, un recordatorio de que si le damos menos lugar para hacer ficción a suar y compañía y más a la gente efectivamente graciosa se puede reivindicar la comedia argentina"

--------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

"Alberto Fernández al pedo en la Antártida": Explotan memes

Guillermo Snopek contra Alberto: Chau cadena nacional

Cristina Kirchner no irá al Senado este 23/02

Tensión en la Rosada: 4 senadores del FdT pegaron el portazo

Incomprensible cadena nacional de Alberto Fernández