No es habitual que en las sesiones preparatorias haya discursos de los senadores más allá de alguno para exaltar a quienes serán elegidos para los cargos. Sin embargo, hay excepciones. Cristina Kirchner debe saberlo: fue ella misma la que dedicó una cuestión de privilegio durante una preparatoria a denunciar "una trama judicial para dejar afuera a los dirigentes de la oposición en serio". Era febrero de 2019. CFK era senadora de Unidad Ciudadana y el Frente de Todos aún no estaba en los planes de nadie. Un antecedente incómodo si se busca que la oposición no aproveche la ocasión para enrostrarle a la Vice su condición de condenada.