Muy buen inicio en Netflix de 'División Palermo'

La Guardia Urbana no portaba armamento, tenía un rol norminal pero permitió darle trabajo a una considerable cantidad de militantes del Frepaso y el Frente para la Victoria: 995 personas para librar actas de infracciones y controlar la venta ambulante no registrada. Los aspirantes debían tener estudios secundarios completos, entre 21 y 35 años, no haber prestado servicio a otro organismo, no estar inhabilitado para cargos públicos y no estar en medio de un proceso judicial.