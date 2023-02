Chau Netflix: La serie de HBO que es furor y podría ocurrir

¿Qué es el Cordyceps?

image.png Hormiga infectada por Cordyceps. Y ahora es una hormiga zombie. Y sí, esto no es broma.

El Cordyceps es un género de hongo que contiene cientos de especies que afectan principalmente a los insectos, manipulan su mente y los obligan a infectar a otros insectos. El caso más conocido en el mundo es el de las "hormigas zombis", es decir, una hormiga que fue infectada por un hongo parásito: entra en su cuerpo hasta su cerebro para controlarla mentalmente y hacer que abandone su nido, trepe a un árbol cercano e infecte a las demás.

image.png Araña infectada por el hongo. Como se aprecia, hay varias especies que pueden caer víctimas de este hongo.

¿Cómo? La hormiga infectada aprieta sus mandíbulas alrededor de una hoja del árbol y muere en cuestión de días cuando el hongo la digiere . Luego envía una lluvia de esporas para infectar a la próxima generación de presas de hormigas.

En The Last Of Us esto mismo ocurre con la humanidad. El virus infecta a los humanos debido al cambio climático y ataca rápidamente el sistema inmunológico de hombres y mujeres. Aun así, ¿qué tan plausbible es qué esto ocurra en el mundo real?

¿Puede el Cordyceps convertir a la humanidad en zombies?

image.png Humanos hongos por el mundo...¿cómo?

El Dr. Ilan Schwartz, especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, lo expresó de esta manera a la revista dedicada al cine Vulture:

“No es descabellado el argumento de que el calentamiento global ha aumentado la tolerancia térmica de un hongo. No ha sido probado. Es una hipótesis, y está sucediendo a una escala bastante lenta. Pero es posible. Dicho esto, los cordyceps actualmente no pueden invadir a los humanos, y algunos expertos creen que es poco probable que el hongo haga ese movimiento en el corto plazo, si es que llega a hacerlo.”

image.png Por suerte, todo queda reducido a la ficción... ¿No?

Ahora bien, en una entrevista con Forbes, João Araújo, experto en hongos asociados con insectos en Nueva York, dijo a Forbes:

“Es muy poco probable que los cordyceps puedan apoderarse de los cuerpos humanos de la misma manera que los insectos. Hughes, en su propia entrevista de Forbes, se hizo eco de estos pensamientos y agregó que los cordyceps que infectan a los humanos no son tan extravagantes", pero que los cordyceps que controlan a los humanos, como se vio en The Last of Us , probablemente no sean algo de qué preocuparse.”

Dejamos un video acá para que vean como atacarían los humanos infectados. Eso sí, no pasen del minuto porque se hacen spoilers:

The last of us | episode 5 | full bloater Scene

En otras palabras, sí, el hongo existe, sí, es peligroso. ¿Puede terminar con el ser humano? No, por lo menos no en los contextos actuales y es sumamente poco probable que vaya a hacerlo en un futuro lejano. La preocupación no debería estar tanto en los hongos, sino en el cambio climático.

Y mientras HBO rompe todo con este éxito...Netflix...bueno...tiene sus dramas adolescentes.

https://twitter.com/NetflixLAT/status/1625902766320394240 Yo acá, aprendiéndome la canción oficial de 'La Primera Vez' ¿Y ustedes? 'La Primera Vez', ya está disponible. pic.twitter.com/CLMszdVHwu — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 15, 2023

----------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

¡Gracias Edesur por ser como sos! (Ineficiente): $1.000 M

Qué hablaron Alberto Fernández y Sergio Massa en la Rosada

¿Unidad?: Expareja de Agustín Rossi, la primera en renunciar

Elecciones 2023 y una de espías por bots (hay un periodista)