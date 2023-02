Netflix: El violento anime adulto que es furor, ni HBO puede

image.png Una batalla sangrienta y especial.

La animación es soberbia. Con escenarios de fondo que parecen salidos de un cuadro recién pintado, con personajes cuyos rasgos y movilidad son demasiado fluidos. Y la banda sonora es preciosa. De hecho, a continuación, la dejo para que la escuchen . No dejará indiferente a nadie y salta a cántaros la intención entre oscura y melancólica que tiene el anime.

Vinland Saga Full Original Soundtrack BY Yutaka Yamada

El seinen = Género adulto

image.png Uno de los mejores paneles de Vinland Saga.

La verdad es que Vinland Saga se categoriza dentro de un género de animación y narrativa japonesa llamada seinen. Se tratan de productos de ficción enfocados en un público adulto. Por ende, no será complicado que entren rápidamente en empatía con los personajes y las situaciones. Por momentos todo parecerá color de rosas, pero la tormenta alrededor de todos es inevitable y profética.

image.png Thorfin bañado en sangre.

Vinland saga está basado en un manga del mismo nombre. ¿No saben qué es un manga? ¡No, no es la manga de la remera! Se trata de unos comics en blanco y negro, japoneses, que narran la historia original, luego, si tienen éxito, son llevados al formato de la animación. Para que se den una idea: Vinland Saga es considerado uno de los 3 mejores seinen de la historia. Sí, palabras mayores.

image.png Comparación entre manga y anime de Vinland Saga.

Actualmente, cuenta con dos temporadas disponibles en Netflix en audio latino y japonés. La primera parte abarca la sanguinolenta infancia de Thorfin, mientras que la segunda (en emisión) va por otro aspecto de su vida que no vamos a desgranar. Pero si queres sumergirte en Vinland Saga no sé que estás esperando, ni sé por qué me seguís leyendo.

Si querés ponerte así ya sabes qué hacer.

https://twitter.com/Lautssss/status/1622688583512428545 acabo de ponerme al día con Vinland Saga en Netflix y estuve así todo el tiempo pic.twitter.com/ZpBUfWoGwa — Lautaro (@Lautssss) February 6, 2023

