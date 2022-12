Netflix: ¿Era necesario? Otro live action de anime en camino

¿Por qué es un buen momento para un live action de My Hero Academia?

Un punto a favor que tiene My Hero Academia, a diferencia de otras fallidas adaptaciones de Netflix, como Death Note y Cowboy Bepop, es que va de la mano con las tendencias actuales de la industria del entretenimiento: Los superhéroes.

Eso sin mencionar que My Hero Academia está en un punto extremadamente alto de popularidad. Si bien existe algo de cansancio respecto a que las carteleras cinematográficas siempre estrenen cintas con héroes de capa, lo cierto es que puede ser un viento de aire fresco. En este sentido, My Hero Academia podría seguir ejemplos como The Boys e Invincible (ambas de Amazon Prime) y marcar la diferencia.

Si My Hero Academia se convierte en un éxito, entonces Neflix por fin tendrá luz verde para ir por más animes y hacer de esto una gallina de huevos de oro, aunque de momento las cosas no salieron tan bien. Ahora mismo, Netflix se encuentra en la postproducción del live action de One Piece que espera ver la luz en algún momento del 2023.

Pese a todo lo anterior, One Piece es el proyecto más ambicioso en lo que live action refeiere para Netflix.

