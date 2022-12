Argentina busca regular el mundo crypto: qué abarcará

Para que diera su opinión sobre el proyecto, fue invitado a la Comisión que preside el senador fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC), Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores, quien consideró que el proyecto es “necesario” porque “el ecosistema de criptoactivos ha permitido y va a permitir oportunidad de inversión ” pero “en el medio ocurren situaciones donde hay instancias no reguladas o con baja regulación, no solamente en Argentina sino en el mundo”.

Además, hizo hincapié en “la protección al inversor” como un “primer escalón para introducirnos en la regulación de este tipo de fenómenos, sin matar la innovación”.

En esa misma línea, el especialista aseguró que la iniciativa -que reforma la Ley de Mercado de Capitales- toma experiencias internacionales y es “muy similar” a una normativa que aplicó España, país que “nos va a brindar cooperación”, reveló. Además, la propuesta “es espejo de un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, y es parte de un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero”.

“Con la suba de Bitcoin prometían a la gente que la rentabilidad del año anterior se iba a repetir para los que entraran ahora, eso es publicidad engañosa. Uno no puede prometer ganancias aseguradas”, explicó.

Rechazo en la oposición

Por otro lado, la oposición en la Cámara alta puso resistencia ante la idea de regular la publicidad respecto al mundo crypto. Y en ese sentido, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) expresó: “No me gusta este proyecto, no me gustan las regulaciones y no entiendo muy bien cómo van a hacer para regular algo que no está regulado”, comenzó diciendo.

Y añadió: “¿Por qué los ciudadanos recurren a este tipo de inversiones en criptoactivos, inclusive con baja información en el tema? La gente lo que quiere es proteger sus activos, y en Argentina tenemos una inflación que nos come el sueldo. Si queremos proteger al inversor, creo que tenemos que hacer algo contra la inflación”.

De todos modos, desde el oficialismo le respondieron e insistieron que con el proyecto “Estamos buscando proteger a los ciudadanos, insisto, no queremos ni regular el mercado ni el instrumento financiero, sino evitar males”.