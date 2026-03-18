Mal cierre de año laboral: El desempleo de cuarto trimestre (2025) tocó el 7,5%

A nivel geográfico, el Gran Buenos Aires lidera la desocupación con 8,6%, mientras que algunas regiones del interior muestran niveles considerablemente más bajos.

A pesar de que la economía mostró crecimiento en 2025, distintos análisis advierten una paradoja: aumenta el PBI pero también el desempleo. Esto se atribuye a una expansión impulsada por sectores poco intensivos en mano de obra y a la pérdida de poder adquisitivo, que empuja a más personas a buscar ingresos.

En este contexto, el mercado laboral encuentra un “equilibrio precario”: el desempleo no se dispara aún más porque crece el cuentapropismo informal y de subsistencia, incluyendo trabajos en plataformas. Sin embargo, el dato de fondo es claro: hay más gente buscando trabajo, menos empleo de calidad y una creciente informalidad.

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