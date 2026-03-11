urgente24
Resuena el 3%: Con la inflación (Indec febrero) volverían feos recuerdos para el oficialismo

El IPC de febrero rondaría el 3% y no logra quebrar la tendencia alcista. La tendencia marca en torno de lo calculado por estimaciones privadas.

11 de marzo de 2026 - 20:41
Expectativas por el índice de inflación de febrero.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el jueves 12/03 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que según las estimaciones privadas se habría ubicado cerca del 3%, casi en línea con el 2,9% de enero.

De confirmarse, la inflación mensual volvería a mantenerse en niveles elevados, sin quebrar la tendencia alcista que se observa desde mediados de 2025 y que se intensificó a partir de septiembre, cuando el índice volvió a superar el 2%.

image
Previsores, las consultoras no se alejaron de las tendencias alcistas de algunos insumos corrientes.

Qué anticipan las consultoras

El Banco Central de la República Argentina, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), estimó que la inflación de febrero habría sido del 2,7%. Para todo 2026, el consenso de analistas proyecta una suba de precios del 26,1% interanual.

En igual sentido, la inflación de los trabajadores calculada por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) también se ubicó en 2,7% en febrero, acumulando 5,5% en el primer bimestre y un 31,1% interanual.

Equilibra

Por su parte, la consultora Equilibra estimó una inflación mensual del 2,9%, con aumentos destacados en:

  • Vivienda, agua, electricidad y combustibles: 6,3%

  • Alimentos y bebidas: 3,5%

  • Restaurantes y hoteles: 3,4%

  • Comunicación: 3,3%

La inflación interanual, según esa medición, rondaría el 33%.

Cambio en los precios relativos

El economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, explicó que el comportamiento de los precios responde a un cambio en los precios relativos dentro de la economía.

Señaló que, mientras algunos bienes como indumentaria o durables tienden a abaratarse, otros rubros con fuerte peso en el gasto de los hogares suben.

“Las tarifas de servicios públicos, la carne, los alquileres y los restaurantes se encarecen y ganan peso en el gasto”, explicó y agregó

En ese contexto, el efecto desinflacionario de los bienes que bajan de precio pierde impacto frente a los aumentos en servicios y alimentos. En ese contexto, el efecto desinflacionario de los bienes que bajan de precio pierde impacto frente a los aumentos en servicios y alimentos.

Alimentos y carne

La consultora EcoGo estimó que la inflación en alimentos y bebidas llegó al 2,9% en febrero.

Según el análisis, los principales motores fueron:

  • Carne: 5,2%

  • Aceites: 6,8%

  • Verduras: 3,2%

Los aumentos compensaron bajas observadas en algunos productos, como frutas.

Dinámica semanal y dólar

Desde la Fundación Libertad y Progreso estimaron una inflación del 2,8% mensual, con una variación interanual de 32,7%, lo que implicaría cuatro meses consecutivos de aceleración anual.

El informe también destacó una dinámica semanal irregular durante febrero:

  • Primera semana: 1,4%

  • Segunda semana: moderación

  • Tercera semana: leve deflación

  • Última semana: 1,1%

La entidad señaló además que el tipo de cambio financiero jugó a favor, ya que retrocedió cerca de 3% frente a enero, ayudando a moderar parcialmente la presión inflacionaria.

Presión en vivienda y servicios

La consultora C&T Asesores Económicos estimó para el Gran Buenos Aires una inflación de 2,9% en febrero, lo que llevaría el IPC interanual a 30,8%.

El informe destacó que febrero suele ser un mes de menor inflación, pero este año varios factores alteraron esa dinámica.

Los rubros que más presionaron el índice fueron:

  • Vivienda (con una suba del 5%, la mayor desde junio de 2024)

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar

  • Alimentos y bebidas

  • Transporte y comunicaciones.

