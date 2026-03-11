El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el jueves 12/03 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que según las estimaciones privadas se habría ubicado cerca del 3%, casi en línea con el 2,9% de enero.
JUEVES 12/03
Resuena el 3%: Con la inflación (Indec febrero) volverían feos recuerdos para el oficialismo
El IPC de febrero rondaría el 3% y no logra quebrar la tendencia alcista. La tendencia marca en torno de lo calculado por estimaciones privadas.
De confirmarse, la inflación mensual volvería a mantenerse en niveles elevados, sin quebrar la tendencia alcista que se observa desde mediados de 2025 y que se intensificó a partir de septiembre, cuando el índice volvió a superar el 2%.
Qué anticipan las consultoras
El Banco Central de la República Argentina, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), estimó que la inflación de febrero habría sido del 2,7%. Para todo 2026, el consenso de analistas proyecta una suba de precios del 26,1% interanual.
En igual sentido, la inflación de los trabajadores calculada por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) también se ubicó en 2,7% en febrero, acumulando 5,5% en el primer bimestre y un 31,1% interanual.
Equilibra
Por su parte, la consultora Equilibra estimó una inflación mensual del 2,9%, con aumentos destacados en:
-
Vivienda, agua, electricidad y combustibles: 6,3%
-
Alimentos y bebidas: 3,5%
-
Restaurantes y hoteles: 3,4%
-
Comunicación: 3,3%
La inflación interanual, según esa medición, rondaría el 33%.
Cambio en los precios relativos
El economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, explicó que el comportamiento de los precios responde a un cambio en los precios relativos dentro de la economía.
Señaló que, mientras algunos bienes como indumentaria o durables tienden a abaratarse, otros rubros con fuerte peso en el gasto de los hogares suben.
“Las tarifas de servicios públicos, la carne, los alquileres y los restaurantes se encarecen y ganan peso en el gasto”, explicó y agregó
Alimentos y carne
La consultora EcoGo estimó que la inflación en alimentos y bebidas llegó al 2,9% en febrero.
Según el análisis, los principales motores fueron:
-
Carne: 5,2%
-
Aceites: 6,8%
-
Verduras: 3,2%
Los aumentos compensaron bajas observadas en algunos productos, como frutas.
Dinámica semanal y dólar
Desde la Fundación Libertad y Progreso estimaron una inflación del 2,8% mensual, con una variación interanual de 32,7%, lo que implicaría cuatro meses consecutivos de aceleración anual.
El informe también destacó una dinámica semanal irregular durante febrero:
-
Primera semana: 1,4%
-
Segunda semana: moderación
Tercera semana: leve deflación
Última semana: 1,1%
La entidad señaló además que el tipo de cambio financiero jugó a favor, ya que retrocedió cerca de 3% frente a enero, ayudando a moderar parcialmente la presión inflacionaria.
Presión en vivienda y servicios
La consultora C&T Asesores Económicos estimó para el Gran Buenos Aires una inflación de 2,9% en febrero, lo que llevaría el IPC interanual a 30,8%.
El informe destacó que febrero suele ser un mes de menor inflación, pero este año varios factores alteraron esa dinámica.
Los rubros que más presionaron el índice fueron:
-
Vivienda (con una suba del 5%, la mayor desde junio de 2024)
Equipamiento y mantenimiento del hogar
Alimentos y bebidas
Transporte y comunicaciones.
Más noticias en Urgente24
Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....
Finalissima 2026: Filtran en dónde se jugaría Argentina vs España
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"
Revolución en Boca: no cerró a Lescano pero consiguió al nuevo Iniesta
Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad