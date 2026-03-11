Resuena el 3%: Con la inflación (Indec febrero) volverían feos recuerdos para el oficialismo

Vivienda, agua, electricidad y combustibles: 6,3%

Alimentos y bebidas: 3,5%

Restaurantes y hoteles: 3,4%

Comunicación: 3,3%

La inflación interanual, según esa medición, rondaría el 33%.

Cambio en los precios relativos

El economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, explicó que el comportamiento de los precios responde a un cambio en los precios relativos dentro de la economía.

Señaló que, mientras algunos bienes como indumentaria o durables tienden a abaratarse, otros rubros con fuerte peso en el gasto de los hogares suben.

“Las tarifas de servicios públicos, la carne, los alquileres y los restaurantes se encarecen y ganan peso en el gasto”, explicó y agregó

En ese contexto, el efecto desinflacionario de los bienes que bajan de precio pierde impacto frente a los aumentos en servicios y alimentos. En ese contexto, el efecto desinflacionario de los bienes que bajan de precio pierde impacto frente a los aumentos en servicios y alimentos.

Alimentos y carne

La consultora EcoGo estimó que la inflación en alimentos y bebidas llegó al 2,9% en febrero.

Según el análisis, los principales motores fueron:

Carne: 5,2%

Aceites: 6,8%

Verduras: 3,2%

Los aumentos compensaron bajas observadas en algunos productos, como frutas.

Dinámica semanal y dólar

Desde la Fundación Libertad y Progreso estimaron una inflación del 2,8% mensual, con una variación interanual de 32,7%, lo que implicaría cuatro meses consecutivos de aceleración anual.

El informe también destacó una dinámica semanal irregular durante febrero:

Primera semana: 1,4%

Segunda semana: moderación

Tercera semana: leve deflación

Última semana: 1,1%

La entidad señaló además que el tipo de cambio financiero jugó a favor, ya que retrocedió cerca de 3% frente a enero, ayudando a moderar parcialmente la presión inflacionaria.

Presión en vivienda y servicios

La consultora C&T Asesores Económicos estimó para el Gran Buenos Aires una inflación de 2,9% en febrero, lo que llevaría el IPC interanual a 30,8%.

El informe destacó que febrero suele ser un mes de menor inflación, pero este año varios factores alteraron esa dinámica.

Los rubros que más presionaron el índice fueron:

Vivienda (con una suba del 5% , la mayor desde junio de 2024)

Equipamiento y mantenimiento del hogar

Alimentos y bebidas

Transporte y comunicaciones.

