Ya no hay vuelta atrás: especialistas prevén que habrá inflación mundial y podría llegar a 6%

Ayer, 10/03, Kristalina Georgieva, directora del FMI, expresó la proyección del organismo con respecto al aumento de precios:

Como regla general, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, puede sumar alrededor de 40 puntos básicos a la inflación global. Como regla general, cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, puede sumar alrededor de 40 puntos básicos a la inflación global.

El organismo internacional reportó una inflación mundial de 4,2% en 2025. En los últimos tres meses, el petróleo aumentó alrededor de 45,60% (WTI) y 43,60% (Brent). De extenderse, esto significaría una tasa de inflación anual cercana a 6%, según el cálculo de Georgieva.

Los factores que impactan sobre el combustible

El incremento está directamente vinculado a la tensión geopolítica en la región del Golfo. Las amenazas de Irán de atacar buques en el estratégico Estrecho de Ormuz provocaron una fuerte reducción del tráfico marítimo en una ruta por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

El impacto se reflejó rápidamente en los mercados energéticos. El crudo estadounidense West Texas Intermediate pasó de cotizar cerca de US$61 por barril antes del conflicto a rozar los US$120 durante las operaciones intradía de esta semana, antes de retroceder parcialmente.

Aunque el precio del petróleo mostró cierta volatilidad posterior, el encarecimiento de los combustibles refinados podría tener efectos más duraderos sobre la economía. Analistas advierten que el aumento de costos ya se está propagando a través de distintos sectores productivos.

Uno de los más afectados es el transporte por ruta. Según expresó a Financial Times Bob Costello, economista jefe de la American Trucking Associations, el diésel sigue siendo uno de los mayores costos operativos del sector. La mayoría de las empresas aplica recargos por combustible para compensar el aumento, aunque esos costos finalmente terminan trasladándose a los clientes.

En paralelo, las aerolíneas también sienten el impacto. El precio del combustible para aviones llegó a subir cerca de 60% tras el estallido del conflicto, lo que amenaza con afectar los resultados financieros del sector. Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, señaló al mismo medio que el encarecimiento del combustible tendrá un impacto significativo en los balances y podría traducirse en boletos más caros.

Los farmers en una seguidilla para el olvido

Los farmers no ganan para disgustos. Después de un año socavado por la pelea arancelaria de Trump, que frenaron el comercio con China, ahora los farmers se enfrentan a un aumento del costo de combustibles. Los agricultores estadounidenses enfrentan el incremento del precio del combustible justo cuando comienza la temporada de siembra de maíz y soja en el norte, cultivos fundamentales para la industria alimentaria y de biocombustibles.

Zippy Duvall, presidente de la American Farm Bureau Federation, advirtió a Financial Times que la volatilidad del combustible se suma a otras presiones sobre los costos de producción, como el aumento de fertilizantes.

El costo político de la inflación

El aumento de los combustibles también genera presión política. Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió reducir drásticamente los precios de la energía. Sin embargo, el actual nivel de los combustibles en las estaciones de servicio supera el registrado durante sus mandatos anteriores. Esto podría afectar su imagen a meses de las elecciones legislativas.

Los analistas coinciden en que el impacto final dependerá en gran medida de la duración del conflicto en Medio Oriente. Si la crisis se prolonga o escala, los precios energéticos podrían seguir presionando la inflación y debilitando el poder adquisitivo de los hogares, un efecto inoportuno en una economía que le cuesta arrancar.

