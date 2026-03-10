Falleció el padre de Pablo Aimar, reconocido futbolista en Córdoba

El padre de Pablo Aimar, Ricardo Aimar, falleció este martes a la edad de 77 años. Se encontraba internado por problemas de salud y su muerte se dio a conocer en horas de la tarde-noche. Fue futbolista en su Córdoba natal y era popularmente conocido como Payo Aimar.
El fútbol cordobés está de luto. La familia Aimar -con Pablo Aimar, leyenda de River y actual ayudante de Lionel Scaloni en la Selección Argentina como representante más conocido-, sufrió la pérdida del 'Payo' Aimar, que dijo adiós este martes en el Instituto Médico Río Cuarto, donde se encontraba bajo tratamiento.
Aunque la carrera de su hijo fue la que más repercusión tuvo, la trayectoria del 'Payo' Aimar ha dejado muchísimos recuerdos en Córdoba. Aunque tuvo un paso por Belgrano, fue en Banda Norte de Río Cuarto donde sobresalió como referente histórico. También jugó en Newell's y en Estudiantes de Río Cuarto, e incluso formó parte de la Selección de Río Cuarto.
Fanático de César Luis Menotti, Aimar padre le puso César de segundo nombre a su hijo en honor al entrenador campeón del Mundo en 1978. Mucho tiempo después, ese pequeño Pablo César también sería campeón del Mundo, pero en 2022.
Gracias al 'Payo' es que al Aimar más conocido le dicen 'Payasito'. 'Payasito' es, en realidad, una derivación de 'Payito', como le empezaron a decir a Pablo por ser el hijo del 'Payo'.
En el partido entre Sarmiento de Junín y Racing, antes de comenzar el encuentro se hizo un minuto de silencio en conmemoración del padre de Pablo Aimar.
Además, la AFA, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano también postearon mensajes en sus redes sociales.
"La AFA, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar", escribió la casa madre del fútbol argentino.
Belgrano se sumó: "Belgrano lamenta el fallecimiento de Ricardo “Payo” Aimar, ex jugador del Club, padre de Andrés y Pablo. Abrazamos y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Q.E.P.D.".
También Estudiantes de Río Cuarto: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias ante el fallecimiento de Ricardo 'Payo' Aimar. Su legado como deportista y su calidad humana permanecerán en el recuerdo de la comunidad de Estudiantes de Río Cuarto. Acompañamos a su familia, especialmente a sus hijos Pablo, Andrés y Laura; y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor".