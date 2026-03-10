Falleció el padre de Pablo Aimar, reconocido futbolista en Córdoba

Condolencias y minuto de silencio por la muerte del padre de Pablo Aimar

En el partido entre Sarmiento de Junín y Racing, antes de comenzar el encuentro se hizo un minuto de silencio en conmemoración del padre de Pablo Aimar.

Además, la AFA, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano también postearon mensajes en sus redes sociales.

"La AFA, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar", escribió la casa madre del fútbol argentino.

Belgrano se sumó: "Belgrano lamenta el fallecimiento de Ricardo “Payo” Aimar, ex jugador del Club, padre de Andrés y Pablo. Abrazamos y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Q.E.P.D.".

También Estudiantes de Río Cuarto: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias ante el fallecimiento de Ricardo 'Payo' Aimar. Su legado como deportista y su calidad humana permanecerán en el recuerdo de la comunidad de Estudiantes de Río Cuarto. Acompañamos a su familia, especialmente a sus hijos Pablo, Andrés y Laura; y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor".

