La conexión entre la energía de la Tierra y cerebro humano: La hipótesis que inquieta a la ciencia

Según explicó el neurocientífico Tommaso Firaux, los organismos vivos no funcionan como estructuras cerradas, sino como sistemas que integran permanentemente señales del entorno.

Desde esta perspectiva, el cerebro no sería únicamente una máquina biológica que ejecuta instrucciones internas, sino un sistema que se ajusta de manera constante a estímulos provenientes tanto del cuerpo como del ambiente.

Esa interacción, según los especialistas, podría tener implicancias en la forma en que se organizan los procesos neuronales.

¿Cómo influye la energía electromagnética en la biología del cerebro?

El estudio pone especial atención en un elemento poco conocido fuera del ámbito científico, el agua vicinal.

Se trata de una capa organizada de moléculas de agua que rodea las membranas celulares, incluidas las de las neuronas. De acuerdo con los investigadores, esta estructura tendría propiedades físicas que la vuelven sensible a señales electromagnéticas, incluso de baja intensidad.

La hipótesis plantea que esa capa podría funcionar como una especie de batería biológica microscópica, capaz de responder a estímulos energéticos del entorno.

Sin embargo, los científicos reconocen que aún existen incógnitas importantes. Uno de los mayores interrogantes está en la membrana celular, una estructura compuesta por lípidos cuya organización podría desempeñar un papel clave en la interacción energética.

Cavaglià lo explica con una metáfora musical, la membrana no sería simplemente un contenedor para la célula, sino el material del instrumento que determina cómo se produce la resonancia.

Energía, masa e información: El modelo científico que analiza el cerebro

Para interpretar estos fenómenos, el equipo de investigación utiliza un marco conceptual conocido como EMI (Energía–Masa–Información).

Este modelo propone analizar al cerebro como un sistema dinámico que busca constantemente estados de estabilidad. En términos de la teoría de sistemas, esos estados se conocen como “atractores”, puntos hacia los cuales la actividad neuronal tiende a regresar.

Cuando esos patrones se estabilizan, surge lo que los investigadores describen como información organizada, un proceso que influye en la percepción, la memoria y la continuidad de la identidad personal.

Desde esta perspectiva, el cerebro no solo genera señales eléctricas internas, sino que también podría ajustarse a ritmos externos presentes en el ambiente.

energía, conexión entre el cerebro y la Tierra 2

¿Puede la energía sincronizar a las personas en experiencias colectivas?

Otro aspecto que interesa a los científicos es la posibilidad de que la actividad cerebral se sincronice entre individuos durante experiencias compartidas.

El equipo menciona como ejemplo fenómenos observados en eventos sociales, como conciertos, rituales colectivos o actividades grupales donde muchas personas reaccionan al mismo estímulo.

En estos contextos aparece lo que algunos investigadores denominan resonancia colectiva.

Para estudiarlo, los científicos utilizan una técnica llamada hiperescaning, que permite registrar simultáneamente la actividad cerebral de varias personas mientras interactúan.

Los resultados preliminares muestran que, cuando los participantes comparten estímulos similares como música, movimientos sincronizados o emociones intensas, sus patrones neuronales tienden a alinearse parcialmente.

Según Firaux, esto ocurre porque todos los asistentes están expuestos a un entorno estructurado con sonidos, ritmos, movimientos y atención focalizada.

Energía y cerebro humano: por qué la ciencia busca entender esta conexión

Aunque las investigaciones todavía se encuentran en desarrollo, los especialistas creen que estudiar la interacción entre biología y campos electromagnéticos podría aportar nuevas pistas sobre uno de los mayores misterios de la ciencia, el origen de la conciencia.

Comprender cómo el cerebro organiza la información, cómo se estabilizan los estados mentales y de qué manera influyen los estímulos externos podría abrir nuevas líneas de investigación en neurociencia, psicología y medicina.

Los científicos subrayan que el objetivo no es sostener teorías extraordinarias, sino explorar con herramientas experimentales cómo los sistemas biológicos responden a las condiciones físicas del planeta.

Más noticias en Urgente24

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Escándalo con precios en Mercado Libre: revelan el secreto que paralizó a todos

Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"

Guerra anticipada en la Sociedad Rural: Ofensiva contra Nicolás Pino desata malestar en los socios

La miniserie de 6 capítulos que a todos se les volvió un vicio