Impacta el nuevo mapa de conflictos globales en código abierto

Y con costos anuales de decenas de miles de dólares.

Entonces, Habib decidió construir su propia solución.

La versión 1.0 de World Monitor la desarrolló en 1 día. El producto actual acumula apenas 5 o 6 jornadas de trabajo, más contribuciones de una comunidad que fue creciendo de forma orgánica.

Arquitectura en tiempo real

La plataforma procesa más de 100 flujos de datos simultáneos.

El mapa de conflictos integra

posiciones de aeronaves militares vía transpondedores ADS-B,

movimientos de buques por señales AIS,

detecciones de incendios satelitales,

cortes de internet,

interferencias GPS y

cancelaciones aeroportuarias.

Todo ese volumen se normaliza, geoposiciona y renderiza sobre un globo en WebGL capaz de sostener miles de marcadores sin pérdida de rendimiento.

La experiencia acumulada gestionando los sistemas de datos de Anghami y OSN+ fue determinante.

"Los sistemas siguen siendo los mismos", señaló Habib. "Obviamente son de naturaleza muy diferente, pero la lógica de ingestión y procesamiento a escala es la misma."

Sin editores, con jerarquía de fuentes

El diseño de World Monitor es deliberadamente no editorial.

Ningún humano decide qué se publica: un sistema de credibilidad por capas procesa unas 190 fuentes, asignando mayor peso a Reuters, AP, el Pentágono y la ONU, seguidas por BBC, Al Jazeera y medios de investigación como Bellingcat.

El núcleo del sistema es un algoritmo de convergencia que cruza señales físicas con información periodística.

Una sola fuente alertando sobre un incidente es ruido.

3 o 4 señales distintas activándose en la misma zona geográfica, un corte de internet, un desvío de vuelo militar y una detección de calor satelital, es la señal que el sistema eleva como alerta de escalada.

Habib reconoce los límites del enfoque: eventos sin precedente histórico pueden generar puntos ciegos que la arquitectura actual no resuelve del todo.

2 millones de usuarios en horas

Antes de que los conflictos escalaran, la plataforma era utilizada principalmente por traders que rastreaban buques de carga y técnicos monitoreando infraestructura crítica.

Cuando los ataques militares sobre Irán comenzaron a fines de febrero, el mapa de conflictos en código abierto pasó de herramienta de nicho a monitor de amenazas en tiempo real.

El proyecto había acumulado poco más de 1 millón de visitantes únicos desde su lanzamiento.

Pero en pocas horas del 03/03 superó los 2 millones.

En su pico, el sistema procesó más de 216.000 visitantes únicos en 1 día, lo que obligó a escalar la arquitectura de formas que Habib no había previsto originalmente.

Hacia la predicción

World Monitor no tiene vocación comercial, según su creador.

Pero el proyecto ya evolucionó más allá del mapa de conflictos: desarrolladores de distintos países sumaron código y funcionalidades, expandiendo las capacidades del sistema.

La hoja de ruta apunta a anticipar, no solo registrar.

La arquitectura está siendo reorientada para detectar patrones de convergencia antes de que los eventos se conviertan en titulares, corriendo la lógica del sistema desde el monitoreo reactivo hacia algo más cercano a la inteligencia predictiva de código abierto.

