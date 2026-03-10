SANTA FE. Desde este martes (10/03), Expoagro abre sus puertas a la 20° edición en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. En la antesala, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, volvió a reclamarle al gobierno de Javier Milei por retenciones. Argentina no parece ser buena opción para el Presidente...
SIN RESPIRO
Expoagro abre sus puertas y Santa Fe mete presión a Javier Milei
En la antesala al comienzo de Expoagro 2026, desde la administración de Maximiliano Pullaro volvieron a reclamar por retenciones.
A partir de hoy hasta el viernes se pone en marcha la vidriera del agro a nivel nacional reuniendo a más de 700 expositores, entidades financieras, cámaras empresarias y productores de todo el país. En ese marco, Santa Fe tendrá una presencia central con su menú de financiamiento, posicionándose como uno de los actores más relevantes de la megamuestra.
Desde el gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro, recordaron que Santa Fe mantendrá una agenda variada e intensa.
Santa Fe presiona por retenciones
Al respecto, Puccini aseguró que "Santa Fe llega a esta Expoagro a ratificar su compromiso con el interior productivo".
De manera continuada, el funcionario sostuvo: "Desde el campo hasta la industria del Biodiesel, tenemos los productores más eficientes del mundo. Nuestro deber es potenciar su capacidad exportadora, no ponerles un techo".
"Queremos que nuestras pymes y cooperativas tengan acceso a herramientas financieras que les permitan invertir, innovar y exportar, porque sabemos que el campo santafesino es motor del crecimiento federal. El financiamiento es la herramienta que transforma la presión en oportunidad", agregó.
Las líneas de financiamiento
El Banco Municipal de Rosario ofrece líneas de descuento de documentos a través del MAV, capital de trabajo por $10.000 millones, inversión productiva por $9.000 millones, financiamiento para turismo regional por $1.000 millones y eficiencia energética por $4.000 millones, con plazos de hasta 36 meses y bonificaciones provinciales de hasta 20 puntos.
Por su parte, el Banco Santa Fe suma $20.000 millones para capital de trabajo y otros $20.000 millones para inversión productiva, además de líneas específicas para leasing sustentable y riego por $1.000 millones cada una.
Dentro del escenario de Expoagro, se destacan tres programas: maquinaria agrícola nacional, maquinaria fabricada en Santa Fe e inversión tecnológica, cada uno con cupos de $10.000 millones y montos de hasta $1.000 millones por empresa. Asimismo, se mantiene la línea MAV para descuento de documentos.
En cuanto al Banco Nación, pondrá a disposición $ 60.000 millones para inversión productiva, mientras que entidades como Credicoop, Coinag, Comafi y Bica ofrecerán líneas de capital de trabajo e inversión productiva con cupos de entre $ 1.000 y $ 3.000 millones, montos máximos de $ 200 millones por empresa y plazos de hasta 36 meses.
A esto se le añaden $22.000 millones del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para créditos productivos, destinados a competitividad PyME, proyectos liderados por mujeres y vinculados a sostenibilidad, y programas de triple impacto económico, social y ambiental.
Programas sectoriales
Además de lo ya mencionado, habrá programas sectoriales gestionados a través de Agencias y Asociaciones para el Desarrollo, que movilizan más de $3.200 millones en créditos específicos.
Los productores hortícolas cuentan con $300 millones para capital de trabajo y $100 millones para inversión; los frutilleros disponen de $360 millones para capital de trabajo y $240 millones para inversión; los arroceros acceden a $900 millones para capital de trabajo y $200 millones para inversión; el sector textil suma $1.000 millones para capital de trabajo, con un tope por préstamo de $30 millones para empresas de hasta 25 empleados y un monto máximo de $80 millones en el caso de firmas de más de 25 trabajadores; mientras que el programa de cámaras de seguridad alcanza los $100 millones.
En estos casos, la tasa de interés se fija al otorgar el crédito, es la mitad de la TNA activa del Banco Nación más dos puntos, y se mantiene constante. Los préstamos promedian 20 % anual, con plazos de hasta 36 meses y 6 meses de gracia, ofreciendo previsibilidad para invertir.
En conjunto, los programas movilizan más de $ 197.000 millones en cupos puestos a disposición para atender los créditos productivos.
Más contenidos en Urgente24
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"
Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España
Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"