Expoagro abre sus puertas y Santa Fe mete presión a Javier Milei

De manera continuada, el funcionario sostuvo: "Desde el campo hasta la industria del Biodiesel, tenemos los productores más eficientes del mundo. Nuestro deber es potenciar su capacidad exportadora, no ponerles un techo".

"Queremos que nuestras pymes y cooperativas tengan acceso a herramientas financieras que les permitan invertir, innovar y exportar, porque sabemos que el campo santafesino es motor del crecimiento federal. El financiamiento es la herramienta que transforma la presión en oportunidad", agregó.

image El ministro Puccini ratificó el pedido a Nación de reducción de derechos de exportación. Foto: Gobierno de Santa Fe

Las líneas de financiamiento

El Banco Municipal de Rosario ofrece líneas de descuento de documentos a través del MAV, capital de trabajo por $10.000 millones, inversión productiva por $9.000 millones, financiamiento para turismo regional por $1.000 millones y eficiencia energética por $4.000 millones, con plazos de hasta 36 meses y bonificaciones provinciales de hasta 20 puntos.

Por su parte, el Banco Santa Fe suma $20.000 millones para capital de trabajo y otros $20.000 millones para inversión productiva, además de líneas específicas para leasing sustentable y riego por $1.000 millones cada una.

Dentro del escenario de Expoagro, se destacan tres programas: maquinaria agrícola nacional, maquinaria fabricada en Santa Fe e inversión tecnológica, cada uno con cupos de $10.000 millones y montos de hasta $1.000 millones por empresa. Asimismo, se mantiene la línea MAV para descuento de documentos.

En cuanto al Banco Nación, pondrá a disposición $ 60.000 millones para inversión productiva, mientras que entidades como Credicoop, Coinag, Comafi y Bica ofrecerán líneas de capital de trabajo e inversión productiva con cupos de entre $ 1.000 y $ 3.000 millones, montos máximos de $ 200 millones por empresa y plazos de hasta 36 meses.

A esto se le añaden $22.000 millones del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para créditos productivos, destinados a competitividad PyME, proyectos liderados por mujeres y vinculados a sostenibilidad, y programas de triple impacto económico, social y ambiental.

image Del 10 al 13 de marzo, el predio ferial y autódromo de San Nicolás volverá a ser la sede de la megamuestra agroindustrial, que este año festeja su 20° aniversario y aguarda una edición histórica.

Programas sectoriales

Además de lo ya mencionado, habrá programas sectoriales gestionados a través de Agencias y Asociaciones para el Desarrollo, que movilizan más de $3.200 millones en créditos específicos.

Los productores hortícolas cuentan con $300 millones para capital de trabajo y $100 millones para inversión; los frutilleros disponen de $360 millones para capital de trabajo y $240 millones para inversión; los arroceros acceden a $900 millones para capital de trabajo y $200 millones para inversión; el sector textil suma $1.000 millones para capital de trabajo, con un tope por préstamo de $30 millones para empresas de hasta 25 empleados y un monto máximo de $80 millones en el caso de firmas de más de 25 trabajadores; mientras que el programa de cámaras de seguridad alcanza los $100 millones.

En estos casos, la tasa de interés se fija al otorgar el crédito, es la mitad de la TNA activa del Banco Nación más dos puntos, y se mantiene constante. Los préstamos promedian 20 % anual, con plazos de hasta 36 meses y 6 meses de gracia, ofreciendo previsibilidad para invertir.

En conjunto, los programas movilizan más de $ 197.000 millones en cupos puestos a disposición para atender los créditos productivos.

