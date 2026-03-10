Para Javier Milei y su administración, Fátima Flórez sigue siendo tema de conversación y debate. A pesar de que la etapa sentimental entre el mandatario y la artista terminó hace varios meses, su figura está presente tanto en el ámbito privado del presidente como en lo que hace al entorno del Gobierno.
Fátima Flórez sigue en la cabeza de Javier Milei: Apuntan promoción vía mail oficial de Cancillería
Fátima Flórez sigue siendo tema interno en el gobierno de Javier Milei. Ahora, un polémico mail oficial habría promocionado su espectáculo en el exterior.
En ese orden, un nuevo capítulo se conoció en las últimas horas luego de que una presunta casilla de correo oficial que corresponde a Cancillería ejecutara una “promoción” entre sus contactos sobre el show que la ex primera dama tiene programado en Miami, Estados Unidos. Precisamente, el correo corresponde al Consulado General de la República Argentina en Florida.
La información, adelantada por el sitio Realpolitik, indicó que el mail fue gestionado desde una casilla identificada como [email protected], que es utilizada regularmente para comunicaciones oficiales desde el exterior. En esta ocasión, el contenido sorprendió a más de uno ya que se trataba de un mail promocional de un evento privado programado para el 14 de marzo en ARPI Studios.
La productora a la que se le asignó la organización del evento es ARPI Group, propiedad del argentino Claudio Resnick. El presunto correo habría incluido un link de venta de entradas digitales con precios de hasta 200 dólares para un espectáculo de humor característico del menú de la artista.
Fátima Flórez y Cancillería
Al pertenecer al Consulado General, la casilla de correo depende directamente de los comandos de la Cancillería Argentina comandada por Pablo Quirno. El canciller se encuentra en Estados Unidos junto a una extensa comitiva de funcionarios nacionales en el marco de la Argentina Week.
Según Realpolitik, el presunto mail enviado desde fuentes oficiales generó debate interno en el Gobierno por el uso de canales oficiales para la promoción de eventos privados. Si bien se trata de un artista nacional en el exterior, los cuestionamientos no tardaron en llegar y más aún teniendo en cuenta la conexión directa entre Fátima Flórez y Javier Milei.
Por otra parte, con el cisne negro de $LIBRA todavía fresco, la senisbilidad oficial a los pasos en falso en la difusión de causas privadas es alta. En el entorno presidencial, bajaron al mínimo las intervenciones públicas referidas a emprendimientos y otros proyectos ajenos al Estado.
El uso de medios oficiales para la promoción de eventos culturales en el exterior está contemplado en la Ley de Ética Pública, aunque siempre en el marco de la gratuidad y evitando prácticas publicitarias explícitas. De momento, no hubo respuestas oficiales a las versiones circuladas en la prensa.
Javier Milei y Fátima Flórez
La relación entre el economista y la artista comenzó a mediados de 2023, tras varios encuentros en distintos programas de televisión. Durante la campaña presidencial, Flórez acompañó a Milei como pareja ante el público y se mantuvo hasta abril de 2024, cuando por “razones de agenda”, ambos decidieron ponerle punto final a su romance.
Desde entonces, Flórez no ha salido de la escena. Incluso con Milei compartiendo tiempo con otras parejas, la artista permaneció presente en el círculo oficial. Algo que desató varias polémicas, incluyendo viajes frustrados del presidente al exterior para presenciar sus presentaciones.
