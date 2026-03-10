Fátima Flórez sigue en la cabeza de Javier Milei: Apuntan promoción vía mail oficial de Cancillería

Según Realpolitik, el presunto mail enviado desde fuentes oficiales generó debate interno en el Gobierno por el uso de canales oficiales para la promoción de eventos privados. Si bien se trata de un artista nacional en el exterior, los cuestionamientos no tardaron en llegar y más aún teniendo en cuenta la conexión directa entre Fátima Flórez y Javier Milei.

Por otra parte, con el cisne negro de $LIBRA todavía fresco, la senisbilidad oficial a los pasos en falso en la difusión de causas privadas es alta. En el entorno presidencial, bajaron al mínimo las intervenciones públicas referidas a emprendimientos y otros proyectos ajenos al Estado.

El uso de medios oficiales para la promoción de eventos culturales en el exterior está contemplado en la Ley de Ética Pública, aunque siempre en el marco de la gratuidad y evitando prácticas publicitarias explícitas. De momento, no hubo respuestas oficiales a las versiones circuladas en la prensa.

fatima-florez.jpg (Foto: NA).

Javier Milei y Fátima Flórez

La relación entre el economista y la artista comenzó a mediados de 2023, tras varios encuentros en distintos programas de televisión. Durante la campaña presidencial, Flórez acompañó a Milei como pareja ante el público y se mantuvo hasta abril de 2024, cuando por “razones de agenda”, ambos decidieron ponerle punto final a su romance.

Desde entonces, Flórez no ha salido de la escena. Incluso con Milei compartiendo tiempo con otras parejas, la artista permaneció presente en el círculo oficial. Algo que desató varias polémicas, incluyendo viajes frustrados del presidente al exterior para presenciar sus presentaciones.

Más noticias en Urgente24:

Récord del pollo: En Argentina, una persona come 50 kilos de carne aviar al año

Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"

Polémico: La familia Trump quiere venderle al Pentágono los drones que antes vendía China

Emmanuel Macron prepara una misión "defensiva" para reabrir el Estrecho de Ormuz y garantizar gas para Europa