En la noche del martes (02/12) Fátima Florez estuvo como invitada en el programa Otro día perdido y Mario Pergolini en un determinado momento de la nota no dudó en sacarle el tema al respecto del romance que mantuvo con el presidente Javier Milei.
"TODO EL MUNDO OPINABA"
Fátima Florez recordó con pesar su romance con Javier Milei
En diálogo con Mario Pergolini, Fátima Florez le explicó cómo fue haberse puesto de novia con el economista en 2023 en plena campaña electoral.
Si bien dejó en evidencia que no le interesa brindar demasiados detalles al respecto bajo el uso del humor trató de esquivar el tema aunque reconoció que ponerse en pareja con el actual mandatario nacional le costó por su "perfil bajo" en medio de la campaña electoral.
De todos modos, aclaró que se trató de "una relación súper normal" a pesar de la repercusión que generaba en los medios de comunicación. "Era muy fácil opinar y todo el mundo opinaba", lamentó posteriormente.
Asimismo, aprovechó para dejar en claro que a pesar del amorío jamás dejó de hacer lo que le gusta: "Yo seguí muy tranquila con mi trabajo, con mis ensayos, con mis temporadas. No cambié en absoluto nada de mi vida".
Marcelo Polino no descartó la reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei
Es preciso recordar que a fines de agosto Marcelo Polino, amigo de Fátima Florez, habló sobre los rumores que indicaban la reconciliación entre ambos y no descartó que ocurriera.
"Siempre tuvieron buena relación. Yo siempre lo dije", comenzó aclarando cuando el movilero de Desayuno Americano.
Asimismo, posteriormente reveló: "Las veces que yo los he visto juntos tienen muy buena química".
"Ya cuando sos adulto responsable no sé los títulos. Me parece que no le están poniendo título. Sé que son personas que se llevan bien", consideró el reconocido periodista.
