Fátima Florez recordó con pesar su romance con Javier Milei

Marcelo Polino no descartó la reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei

Es preciso recordar que a fines de agosto Marcelo Polino, amigo de Fátima Florez, habló sobre los rumores que indicaban la reconciliación entre ambos y no descartó que ocurriera.

"Siempre tuvieron buena relación. Yo siempre lo dije", comenzó aclarando cuando el movilero de Desayuno Americano.

Asimismo, posteriormente reveló: "Las veces que yo los he visto juntos tienen muy buena química".

"Ya cuando sos adulto responsable no sé los títulos. Me parece que no le están poniendo título. Sé que son personas que se llevan bien", consideró el reconocido periodista.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"

Alerta creadores de contenido: Youtube endurece el algoritmo, ¿que premiará en 2026?

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico

El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."