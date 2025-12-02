Ángel de Brito deschavó a Wanda Nara: La millonaria cifra que pidió por una nota en Chile



Posteriormente mediante un informe en el ciclo televisivo mostraron imágenes de su participación en La divina noche de Dante en la que habría cobrado el doble de lo que pidió en el país trasandino. Asimismo, compartieron el testimonio de la periodista chilena Cecilia Gutiérrez quien se había puesto en contacto para hacerle llegar la propuesta.

Si bien el abogado Nicolás Payarola, que actualmente está detenido por estafa, formó parte de la negociación y desde un principio aceptó la oferta realizada inicialmente, más tarde cambió de parecer y dejó en claro que pretendía la abultada cifra para llevarlo a cabo.

Yanina Latorre explicó por qué la detención de Nicolás Payarola complica a Wanda Nara

El abogado Nicolás Payarola se encuentra detenido por múltiples defraudaciones contra figuras del deporte y el espectáculo.

Sin embargo, Yanina Latorre contó que la detención perjudica a Wanda Nara teniendo en cuenta que era su representante legal.

La conductora de Sálvese quien pueda reveló que al notar que había dinero que le faltaba, se tomó el trabajo de comunicarse con las marcas y le decían: "Le pagamos a Payarola".

Tras enfrentarlo, habían quedado en que le iba a ir devolvieron lo que le correspondía. Sin embargo, actualmente está impedido de hacerse cargo de la deuda. "Ella quedó en un arreglo de no denunciarlo y que él le iba a ir pagando en cuotas. Y ahora preso no creo que siga cobrando, porque ella no tiene documentada esa deuda como muchos otros las tienen", explicó.



