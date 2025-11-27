Pampita admitió que cobra por dar notas y Mario Pergolini la fulminó: "Te diría que..."

La comparación de Pergolini fue demoledora. Básicamente insinuó que equiparar una entrevista televisiva con un trabajo de plomería o un arreglo de chapa y pintura era ridículo. Pero la cosa no terminó ahí. Mario, picado por la curiosidad —o por el morbo— quiso saber cuánto pide Pampita por semejante privilegio. "¿Y alguien sabe de cuánta plata está hablando? ¿Hay un número? ¿Hay algo? ¿No sabés de cuánto está hablando?", insistió.

"Sí, pero yo no me animo a decirlo", cerró Aristarán.

Arde X

Ahora bien, esto de cobrar por las notas no es nuevo en el repertorio de Pampita. Ya lo había hecho con la mismísima Susana Giménez, quien movió los dólares para que Carolina se sentara en su living y hablara a fondo sobre su polémica separación de Roberto García Moritán. Resultado: la modelo se embolsó la plata y no soltó nada.

Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un ring de opiniones. El usuario @NachoRodriOk, dijo en X lo siguiente: "Banco a Pampita en esta. Yo si fuera ella pediría lo mismo, además ella te va, genera #rating (con la expectativa de una entrevista fuerte) y no te dice nada". Y cerró lapidario: "Se lleva su billete y te la hace de oro, si no pregúntale a Susana".

"Ahora no quiere ir, pero cuando hizo la prensa de su película cuasi porno que fue un fracaso absoluto y no solo en tema audiencia, se paseo por toda la tv", le respondió @coca_calabro.

Mientras que, @Sarayrei, fue más cruel todavía: "Ja ja ja ¿qué va a promocionar? Cambio de parejas 10 veces después del chileno y sigue dolida! No hace falta que cuente ella. Todos huyen despavoridos, pregúntale a Pico Mónaco", haciendo referencia a Benjamín Vicuña y la larga lista de romances de la modelo.

Sin embargo, la más despiadada fue @NataliaGla25598, quien directamente ninguneó a Carolina: "Es una ameba, ¿a quién le puede interesar su vida?, ya fue hace mil esta mina".

Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿tiene razón Pampita en ponerle precio a su intimidad o se está pasando? Lo cierto es que la modelo encontró la fórmula perfecta: genera rating sin soltar información, cobra por aparecer y mantiene su vida privada bajo siete llaves. Pergolini, por su parte se quedó sin entrevista, pero la polémica ya está servida.

----------------------------

