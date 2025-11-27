La Corte Suprema rechazó intento de Ricardo Nissen para ser querellante en una causa contra camaristas comerciales. Nissen, quien encabezó la IGJ durante gestiones kirchneristas y en el gobierno de Alberto Fernández, había acusado a los magistrados de actuar de manera sistemática.
PEDIDO DE RICARDO NISSEN
Corte Suprema: Abierto rechazo a ser querellante contra camaristas comerciales
Nissen, encabezó la IGJ durante gestiones kirchneristas y en el gobierno de Alberto Fernández acusó a los magistrados de actuar de manera sistemática.
El máximo tribunal desestimó el jueves (27/11) por inadmisible la presentación del ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen, quien buscaba ser aceptado como querellante en una causa iniciada en 2022 en la que denunció a nueve jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial por presuntas maniobras destinadas a limitar las facultades del organismo de control.
En la denuncia, el exfuncionario señaló a los camaristas Héctor Osvaldo Chomer, María Elsa Uzal, Alfredo Kolliker Frers, Julia Villanueva, Eduardo Machin, Pablo Damián Heredia, Miguel Bargallo, Ángel Sala y Hernán Moncla, a quienes imputó abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato, usurpación de funciones y retardo de justicia.
Sostuvo que sus decisiones implicaban “anular las facultades de contralor propias de la IGJ” para beneficiar operatorias offshore y sociedades sin actividad real.
Juicio político
La tensión entre Nissen y los jueces comerciales se había incrementado cuando el entonces titular de la IGJ afirmó que pediría el juicio político de los magistrados.
En respuesta, la Cámara Comercial emitió un comunicado en el que advirtió que sus declaraciones revelaban “un inocultable desconocimiento de la autoridad ejercida por jueces integrantes de esta Cámara Nacional de Apelaciones” y recordaron que las decisiones judiciales sólo pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos legales previstos.
La agencia NA remarca que los camaristas acotaron que "ninguna autoridad administrativa puede interferir en la actividad del Poder Judicial" y remarcaron que es deber del tribunal “velar por la plena vigencia del orden institucional”, advirtiendo que las confrontaciones públicas impulsadas desde la IGJ comprometían el equilibrio entre poderes del Estado.
Más noticias en Urgente24
Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos
Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta
Milei no sale del Excel mientras la economía real cruje (y más dudas por 'dibujos')
Lanús 0-1 Tigre: el Matador aprovechó a un campeón agotado y dio el batacazo
"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte