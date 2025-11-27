Corte Suprema: Abierto rechazo a ser querellante contra camaristas comerciales

En respuesta, la Cámara Comercial emitió un comunicado en el que advirtió que sus declaraciones revelaban “un inocultable desconocimiento de la autoridad ejercida por jueces integrantes de esta Cámara Nacional de Apelaciones” y recordaron que las decisiones judiciales sólo pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos legales previstos.

La agencia NA remarca que los camaristas acotaron que "ninguna autoridad administrativa puede interferir en la actividad del Poder Judicial" y remarcaron que es deber del tribunal “velar por la plena vigencia del orden institucional”, advirtiendo que las confrontaciones públicas impulsadas desde la IGJ comprometían el equilibrio entre poderes del Estado.

