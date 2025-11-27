Impacto en River por los 3 refuerzos explosivos que Gallardo trae de Europa

El plan de limpieza no solo incluye la salida de jugadores prescindibles sino también la llegada de nombres de peso. En el día de hoy fue el periodista Germán García Grova el que sorprendió al mencionar los 3 jugadores de Europa por los que ya comenzó a negociar River para sumarlos en enero del 2026 y que estén desde el comienzo de la pretemporada.