El 2025 de River fue estrepitoso y decepcionantes. No solo que los resultados no fueron para nada los esperados sino que el equipo jamás jugó como pretenden sus hinchas. Ahora llegó un periodo de reconstrucción a cargo de Marcelo Gallardo y ya se sabe los 3 refuerzos que el Millonario buscará para el 2026.
GASTA 25 PALOS
Impacto en River por los 3 refuerzos explosivos que Gallardo trae de Europa
River ya comenzó a buscar refuerzos para la próxima temporada y Gallardo apuntó a 3 jugadores que están en Europa.
El jueves 27 de noviembre del 2025 quedará marcado como el día en que Marcelo Gallardo borró a los héroes de Madrid ya que les indicó a Enzo Pérez, Milton Casco, Pity Martínez y Nacho Fernández que no los va a tener en cuenta. A esta lista de borrados se le suman otros apellidos como Federico Gattoni, Miguel Borja y Paulo Díaz, que hace tiempo fueron apartados.
El plan de limpieza no solo incluye la salida de jugadores prescindibles sino también la llegada de nombres de peso. En el día de hoy fue el periodista Germán García Grova el que sorprendió al mencionar los 3 jugadores de Europa por los que ya comenzó a negociar River para sumarlos en enero del 2026 y que estén desde el comienzo de la pretemporada.
Los 3 jugadores por los que negocia River
“La intención del DT es sumar un suplente de Marcos Acuña, y el apuntado es Román Vega. En la zona ofensiva del mediocampo, el apuntado no es otro que Claudio Echeverri y en el ataque ya hay charlas con Luciano Gondou”, expresó el periodista. La idea es que los tres futbolistas lleguen en principio a préstamo y con opciones de compra que pueden ser bastante elevadas.
Luciano Gondou y Román Vega tienen la particularidad de que brillaron en Argentinos Juniors y ahora se encuentran en el Zenit de San Petersburgo de Rusia, mientras que Echeverri, nacido en River, ahora se encuentra en Bayer Leverkusen a préstamo pero ya comenzó a negociar su salida para que Manchester City lo ceda nuevamente al Millonario.
“En lo que respecta a inversión, la intención es fijar un límite máximo de 20-25 millones de dólares contando los valores de las opciones de compra de las cesiones”, indicó Grova, lo que quiere decir que si bien la inversión inicial sería poca, al final de esta historia River pretende gastar nuevamente una enorme cantidad de dinero en nuevos refuerzos.
