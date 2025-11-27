Gobernadores del Norte prometen interbloque y en Casa Rosada se entusiasman con el achique del peronismo

Tras la reunión, Sáenz hizo el anuncio, aunque admitió a Clarín: “No sabemos el nombre. Se va a llamar algo Federal seguramente”.

Figueroa, que se fue rápido de la reunión, aclaró de todos modos que sus legisladores no se sumarán a ningún interbloque, sino que tendrán autonomía bajo el nombre "Neuquinidad".

saenz-jaldo Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los gobernadores buscan una posición de fortaleza para negociar con la Casa Rosada, siendo una suerte de árbitros entre el oficialismo y la oposición más dura en las votaciones. Quieren que les cumplan con obras y recursos. Todos han colaborado con el oficialismo en algún momento. Jaldo, incluso, fue el primero escindió a sus diputados de Unión por la Patria para formar el bloque Independencia y colaborar en mayor medida con LLA.

Jalil actuó de la misma manera, pero sin romper con el peronismo 'oficial'. Hasta ahora. El catamarqueño mantenía el misterio sobre una eventual ruptura que podría hacer que los 4 diputados de su provincia abandonen la bancada dominada por el kirchnerismo.

Por ese motivo Jalil es mirado con atención: una escición debilitaría al peronismo frente a los libertarios despojándo al primero de su condición de primera minoría en favor de LLA. El poroteo está abierto. El gobernador es aliado de la cristinista Lucía Corpacci.

En la reunión con Adorni y Santilli podría terminar de definirse si habrá ruptura. En Casa Rosada tienen un endulzante: ceder a Catamarca el control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que opera en la provincia.

