Ya planteamos en Urgente24 que el Gobierno libertario se empeña en amplificar la corrupción K para disimular la propia, pero el ANDISgate demuestra algo más: la ‘casta’ está más viva que nunca porque Miguel Calvete tenía a su hija y a su yerno en el Gobierno y su abogado en la Oficina Anticorrupción.
"LISTADO TUCO"
ANDISgate: De la corrupción K a la corrupción Milei con la 'casta' más viva que nunca
Miguel Calvete, lobbysta de las droguerías en el ANDISgate tenía a su hija y a su yerno en el Gobierno y su abogado es director de la Oficina Anticorrupción.
El abogado de la Oficina Anticorrupción de Calvete
El diario La Nación reveló que el abogado defensor del empresario y lobbysta de las droguerías, Miguel Calvete es Camilo Cordero Fabbri quien tiene rango de director en la Oficina Anticorrupción, el organismo que justamente debe encargarse de combatir hechos como los ocurridos en el marco del ANDISgate.
“Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar Dr. Camilo Cordero Fabbri, Dr. Norberto Manuel Abeledo”, decía un papel pegado en la cocina de la casa de Calvete, quien ya avizoraba que podía tener problemas por sus gestiones entre droguerías y la ANDIS, la agencia de discapacidad.
Pero el vínculo del funcionario no solo se manifestaba en el papel sino que acudió en auxilio de Calvete cuando la policía finalmente se presentó, aunque dicen que solo averiguó lo que ocurría y se retiró.
Cordero Fabbri es el coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción, organismo y depende de la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos.
Fue el abogado de Calvete en la causa donde se lo condenó por explotación de prostitución ajena.
Armado hasta los dientes
El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade había advertido sobre el rol de Cordero Fabbri días atrás, ya que su nombre figuraba en el denominado “listado círculo tuco”, una lista escrita por Calvete en papel con 68 nombres con distintas responsabilidades que formarían parte de la operatoria en investigación y recibirían también dinero.
Tailhade también reveló que en su declaración jurada de 2024 Cordero Fabbri declaró poseer 18 armas de fuego, entre carabinas, pistolas y escopetas. Incluso se difundió una foto del funcionario con una de las armas.
Ahora se espera qué hará Cordero Fabbri con su cargo en la OA o qué harán los responsables de la oficina. Él ingresó al organismo como empleado de planta transitoria en 2016 y en 2020, en el gobierno de Alberto Fernández fue designado con carácter transitorio frente al cargo de Coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias, donde está actualmente.
Los Calvete
Tras descubrirse el rol del empresario Miguel Calvete como "intermediario" entre la agencia de discapacidad y las droguerías, su hija, Ornella Calvete tuvo que renunciar a su cargo en el Ministerio de Economía porque le encontraron que tenía US$ 700.000 en su casa, según se desprendió del dictamen del fiscal Picardi.
Es más, los Calvete también hablan del famoso “3% para KM”, presuntamente en referencia a Karina Milei, en los chats incluidos en la causa.
Ornella renunció como directora de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio de la cartera de Economía, tras el descubrimiento de los US$ 700.000 sin declarar que guardaba en su departamento.
Días después, Javier Cardini, el novio de Ornella, también tuvo que renunciar a su cargo en el ministerio de Economía, donde era subsecretario de Gestión Productiva porque en la casa donde se encontraron los US$ 700.000 también vivía él y no podía desconocer la presencia del dinero.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Essen, Georgalos, Whirlpool, Dana, Loimar y PanPack soportan cierres y suspensiones
Hipócritas: ChatGPT asistió al suicidio de un menor y OpenAI se lavó las manos
Kicillof consiguió la media sanción para el Presupuesto 2026 y también la Ley Impositiva
"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte