ANDISgate: De la corrupción K a la corrupción Milei con la 'casta' más viva que nunca

image Una foto polémica de Camilo Cordero Fabbri con un arma que podría ser alguna de las 18 que tiene registadas.

Fue el abogado de Calvete en la causa donde se lo condenó por explotación de prostitución ajena.

Armado hasta los dientes

El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade había advertido sobre el rol de Cordero Fabbri días atrás, ya que su nombre figuraba en el denominado “listado círculo tuco”, una lista escrita por Calvete en papel con 68 nombres con distintas responsabilidades que formarían parte de la operatoria en investigación y recibirían también dinero.

Tailhade también reveló que en su declaración jurada de 2024 Cordero Fabbri declaró poseer 18 armas de fuego, entre carabinas, pistolas y escopetas. Incluso se difundió una foto del funcionario con una de las armas.

Ahora se espera qué hará Cordero Fabbri con su cargo en la OA o qué harán los responsables de la oficina. Él ingresó al organismo como empleado de planta transitoria en 2016 y en 2020, en el gobierno de Alberto Fernández fue designado con carácter transitorio frente al cargo de Coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias, donde está actualmente.

Los Calvete

Tras descubrirse el rol del empresario Miguel Calvete como "intermediario" entre la agencia de discapacidad y las droguerías, su hija, Ornella Calvete tuvo que renunciar a su cargo en el Ministerio de Economía porque le encontraron que tenía US$ 700.000 en su casa, según se desprendió del dictamen del fiscal Picardi.

image Ornella Calvete y su novio Cardini, ambos eran funcionarios del gobierno de Milei.

Es más, los Calvete también hablan del famoso “3% para KM”, presuntamente en referencia a Karina Milei, en los chats incluidos en la causa.

Ornella renunció como directora de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio de la cartera de Economía, tras el descubrimiento de los US$ 700.000 sin declarar que guardaba en su departamento.

Días después, Javier Cardini, el novio de Ornella, también tuvo que renunciar a su cargo en el ministerio de Economía, donde era subsecretario de Gestión Productiva porque en la casa donde se encontraron los US$ 700.000 también vivía él y no podía desconocer la presencia del dinero.

